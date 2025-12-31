建商長抱19年換現金　2.7億賣掉「寶雅金雞母」

記者張雅雲／高雄報導

高雄瑞隆商圈商家林立，店面效益高，在地11年的寶雅高雄瑞隆店，根據實登，7月出現轉手交易，整棟47年華廈以2.7億元售出，換算地價72.88萬元，賣家為北部建商成華建設，持有19年，新買家罕見為家具公司，信義房屋專家表示，沿線地價約100萬元上下。

▲在地10年的寶雅高雄瑞隆店，根據實登，7月出現轉手交易，整棟47年華廈以2.7億元售出。（圖／記者張雅雲攝）

寶雅瑞隆店位於瑞隆路，根據《Google Maps》街景顯示，2014年已開幕，至少在地經營11年，之前還曾在外觀主打「全棟單一產權、通過危老核准。」

▲已經售出的寶雅，之前還曾在外觀主打「全棟單一產權、通過危老核准。」（圖／翻攝自Google Maps）

根據實登，今年7月整棟售出，該華廈為地上8樓、地下1樓，屋齡47年，地坪314.9坪、建坪1528.17坪，7月以總價2.7億元售出，並備註「價格分拆，建物4050萬，土地2億2950萬元，合計2億7千萬元整。含租約。」換算地價單坪72.88萬元。

該大樓1樓由寶雅承租，2樓以上均空置。據查，屋主為北部建商成華建設2006年入手，已持有19年，新買家則是明祿家具，公司登記地址為新北市，目前在高雄尚無據點，公司電話未公開。在地仲介研判，寶雅在當地屬於稀有物件，預估月租金約30萬元，換算投報率約1.3%，若整棟改建，開價也要站上4字頭。





▲瑞隆路商家林立，沿線多為屋齡40年以上的透天店面，以在地型消費為主。（圖／記者張雅雲攝）

信義房屋永豐瑞隆店專員史玉晴表示，瑞隆路沿線多為屋齡40年以上的透天店面，以在地型消費為主，以永豐路到瑞和街的瑞隆路沿線最為集市，且不少連鎖品牌持續進駐，商圈具消費支撐力，店面租金單坪達1500至2200元之間，屬於穩定型收益產品，屋主多當成收租金雞母，成交量也不多。

▲寶雅瑞隆店售出小檔案。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

目前瑞隆路沿線地價單坪約100萬元，史玉晴分析，寶雅該棟屬於高總價物件、產權單純，且通過危老條件，加上位於瑞隆路主要商業動線上，與一般老舊透天條件不同，屬於特殊產品，整體偏向「土地價值＋未來重建效益」，價格彈性高於一般店面。

史玉晴指出，商圈以中古透天及中古大樓為主，也有少數新大樓，10年內大樓約落在27~40萬之間；中古社區屋齡20年以上，單價約18~26萬元。

