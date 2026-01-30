背800萬房貸！他懷疑「買房是對的嗎」　網一面倒：都那麼給力了

▲原PO覺得買房壓力大。（示意圖／取自Pixabay）

高房價時代下，不少人都覺得房貸壓力大。近日就有一名34歲男網友分享，自己月薪約7萬元，近期買了台中一間兩房新成屋，雖然頭期款有家人協助，但實際背上800萬元房貸後，才發現每月還款壓力遠超出預期，讓他忍不住開始懷疑，現在買房到底是不是正確選擇。貼文曝光後，引起討論。

買1400萬新成屋 家人幫扛頭期款仍壓力大

這名男網友在Dcard上，以「34歲扛800萬房貸」為題發文表示，他年薪約110萬元，日前買了總價1400萬元的兩房新成屋，其中頭期款600萬元由家人幫忙支應，自己則需貸款800萬元，另外還自行負擔約100萬元的裝潢費及相關稅費，如今帳戶僅剩約160萬元現金。

原PO提到，銀行通知貸款核准，採用新青安40年方案，補貼期過後，每月房貸需繳約2萬5000多元。他坦言，買房前花錢向來不太節制，但如今月薪7萬元扣掉房貸後，只剩4萬多元可用，且還得連續繳40年，心理壓力相當大。原PO說，他雖然這輩子不打算結婚生子，但面對長期房貸負擔，仍忍不住自問，買房這個決定是否真的做對了。

網友風向一面倒

貼文曝光後，不少網友則直呼，「家人幫付600萬了，不懂還要懷疑自己什麼？我當初買房家人贊助100萬，現在撐得要死要活的」、「家人都給600萬了，還有什麼壓力？有壓力就再要600萬啊，不行就賣掉，家人都那麼給力了」、「扣完房貸生活費還有4萬，我是看不出壓力大在哪」、「你還剩160萬現金夠了，好好存錢規劃就行」、「我每個月剩下5000元都沒在講了」。