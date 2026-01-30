社區大廳要裝智取櫃！他憂「變醜+拉低房價」　網點1關鍵：想太多

▲社區管理室是否代收包裹，被視為住大樓的基本便利之一。（示意圖／Pixabay）

記者王麗琴／綜合報導

很多人喜歡住大樓的原因之一，除了較為安全外，就是有管理員可以幫忙收掛號、包裹，尤其對經常網購的上班族來說，有人幫忙代收是一大便利，不過隨著科技的進步，社區的數位化服務，也解決了不少人力短缺問題。就有一名網友表示，其居住社區因包裹太多，管委會提案裝設「智取櫃」，以節省管理費並解決包裹問題，但原PO擔心櫃子外觀與設計會破壞大廳質感，甚至導致房價被拉低，因此對提案感到難以接受。

該名網友在PTT的home-sale板以「社區要因為裝智取櫃而變醜了」為題發文，表示社區的管委會提案要在大廳放收包裹的安裝「智取櫃」，以節省管理費並解決包裹霸佔大廳的問題，這讓原PO有點擔心，認為大廳放那種櫃子真的會比較好看嗎？「我看外面常見的那些櫃子，配色跟設計跟我們社區大廳完全不合啊，看起來真的很像路邊店面，質感整個被破壞掉」，甚至導致房價被拉低，因此對此提案感到難以接受。

貼文一出多數網友持不同意見，認為「包裹堆滿地」對社區價值的傷害更大，「大廳一堆包裹像貧民窟才真的會影響買氣」、「堆地上有比較好嗎」、「大廳放個智取櫃外面是看得到喔」、「原 Po 你說房價會跌真的想太多，環境變整齊、管理費沒漲，對買方來說反而是加分」。

也有網友分析安裝智取櫃多半是為了省下夜班保全費用，「小社區100戶以下的物業保全人力遲早漲到社區負擔不了，遲早要轉換模式」。建議網友若不想讓大廳變醜，可以自薦當主委解決問題，或額外編列「外觀修飾費用」貼塑膠皮來搭配大廳裝潢。

另有部份網友認為智取櫃有數量上限，若遇到購物節或住戶長期未取，依然無法解決包裹霸佔大廳的問題，「碰到那種一個禮拜才收一次信箱的人，放智取基本就是佔著霸佔空間」；對此，則有人建議社區採取配套措施，如規定超過七天未取貨要收費，或透過APP稽核逾期件並清出退貨，以維持櫃位周轉率。