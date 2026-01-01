2026「還要看政策臉色？」　12位關鍵專家1句話直指房市核心

記者項瀚、陳筱惠、張雅雲／綜合報導

台灣房地產2025年全年買賣移轉棟數創下近9年新低。雖然房價沒有大幅下跌，但實際交易量減少，造成市場氣氛冷清，多數民眾採取觀望策略，並等待市場更清楚的走向。展望2026年，元旦首日《ETtoday新聞雲》邀請12位房市各領域專家，一句話來分析對房市的看法。

《地產詹哥老實說》EP289／房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標 2026進場時機來了

▲台灣房地產2025年全年買賣移轉棟數創下近9年新低，多數民眾採取觀望策略，並等待市場更清楚的走向。（圖／記者陳筱惠攝）

房仲代表

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「2026房市看政策臉色，仍在築底期，價量表現趨向一致。」

商仲代表

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛表示：「2026商用不動產沒有AI賣不掉，沒有ESG租不掉」

學者代表

景文科技大學財務金融系副教授章定煊：「央行未鬆綁，2026年房市仍呈『量縮價撐』，具產業支撐的北屯、楠梓、橋頭等區仍有基本盤，但青埔、淡水外圍，買氣明顯轉弱，價格恐先修正3%至5%。」

北中南建築公會理事長

中華民國不動產建築開發公會全聯會理事長楊玉全表示：「2026年房市整體格局將呈現價穩量回溫、個案強弱分明的軟著陸態勢，是建商建構品牌力與去庫存能力的關鍵時刻。」

台中市不動產開發商業同業公會理事長謝麟兒：「2025年是房市拐點，2026年沉穩蓄力、創新轉機。」

大高雄不動產開發商業同業公會榮譽理事長洪平森：「2025年房市已接近谷底，真正觸底時間點，可能落在今年底至明年第2季之間，目前市場『還在撐一口氣』。」

建商代表

華友聯開發董事長陸炤廷：「央行2026年可能整年都不會有大幅政策修正，民眾將續抱觀望心態，成屋因有舊成本優勢，依區域不同房價有機會下修8~10%，帶動自住客趁機入手。」

富華創新股份有限公司董事長吳錫坤：「整體房市，沒有交易量；現金為王，省一點花。」

龍寶建設董事長、2026年世界不動產聯合會總會會長張麗莉：「謹慎前行，學習成長，沒有下跌的空間，也沒有上漲的機會，量價平穩，投機市場縮手、自住型市場進場。」

代銷業者代表

愛山林副董事長張境在：「營建成本難降，經濟及股市表現強勁，供給量小、需求大的區域，2026就是最好的買點。」

萬群地產董事長謝坤成：「2026年只要是蛋黃中的蛋黃，不用害怕！蛋白、蛋殼要顯示出讓價、利的誠意，消費者才會買單。」

高雄市代銷公會理事長謝哲耀：「2025年房市最壞狀況已過，馬年在7月過後，將迎來新青安2.0加持，房市『倒吃甘蔗』，買氣愈來愈甜。」

