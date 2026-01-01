ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

2026「還要看政策臉色？」　12位關鍵專家1句話直指房市核心

記者項瀚、陳筱惠、張雅雲／綜合報導

台灣房地產2025年全年買賣移轉棟數創下近9年新低。雖然房價沒有大幅下跌，但實際交易量減少，造成市場氣氛冷清，多數民眾採取觀望策略，並等待市場更清楚的走向。展望2026年，元旦首日《ETtoday新聞雲》邀請12位房市各領域專家，一句話來分析對房市的看法。

《地產詹哥老實說》EP289／房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026進場時機來了

▲▼台中鳥瞰,南區,街景 。（圖／記者陳筱惠攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台灣房地產2025年全年買賣移轉棟數創下近9年新低，多數民眾採取觀望策略，並等待市場更清楚的走向。（圖／記者陳筱惠攝）

房仲代表

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「2026房市看政策臉色，仍在築底期，價量表現趨向一致。」

商仲代表

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛表示：「2026商用不動產沒有AI賣不掉，沒有ESG租不掉」

學者代表

景文科技大學財務金融系副教授章定煊：「央行未鬆綁，2026年房市仍呈『量縮價撐』，具產業支撐的北屯、楠梓、橋頭等區仍有基本盤，但青埔、淡水外圍，買氣明顯轉弱，價格恐先修正3%至5%。」

北中南建築公會理事長

中華民國不動產建築開發公會全聯會理事長楊玉全表示：「2026年房市整體格局將呈現價穩量回溫、個案強弱分明的軟著陸態勢，是建商建構品牌力與去庫存能力的關鍵時刻。」

台中市不動產開發商業同業公會理事長謝麟兒：「2025年是房市拐點，2026年沉穩蓄力、創新轉機。」

大高雄不動產開發商業同業公會榮譽理事長洪平森：「2025年房市已接近谷底，真正觸底時間點，可能落在今年底至明年第2季之間，目前市場『還在撐一口氣』。」

建商代表

華友聯開發董事長陸炤廷：「央行2026年可能整年都不會有大幅政策修正，民眾將續抱觀望心態，成屋因有舊成本優勢，依區域不同房價有機會下修8~10%，帶動自住客趁機入手。」

富華創新股份有限公司董事長吳錫坤：「整體房市，沒有交易量；現金為王，省一點花。」

龍寶建設董事長、2026年世界不動產聯合會總會會長張麗莉：「謹慎前行，學習成長，沒有下跌的空間，也沒有上漲的機會，量價平穩，投機市場縮手、自住型市場進場。」

代銷業者代表

愛山林副董事長張境在：「營建成本難降，經濟及股市表現強勁，供給量小、需求大的區域，2026就是最好的買點。」

萬群地產董事長謝坤成：「2026年只要是蛋黃中的蛋黃，不用害怕！蛋白、蛋殼要顯示出讓價、利的誠意，消費者才會買單。」

高雄市代銷公會理事長謝哲耀：「2025年房市最壞狀況已過，馬年在7月過後，將迎來新青安2.0加持，房市『倒吃甘蔗』，買氣愈來愈甜。」

《地產詹哥老實說》EP289／房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026進場時機來了

 

關鍵字：房市房價交易量央行政策台灣

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

通勤要1hr！搬到新北蛋殼區3年　他讚「住得很舒服」但有1缺點

一名網友分享朋友從台北市蛋黃區，搬到新北蛋殼區新大樓居住三年多的真實感受，每天火車加捷運通勤1小時早已「麻木」，生活機能明顯不如過去。不過朋友也直言，房子住起來很舒服。信義房屋專家認為，在做決定前，最好實際模擬生活動線，而不是只看房子的條件與價格。

7小時前

20.7萬寵物登記推升需求　裝修市場年成長逼近2成

台灣高齡化、低出生率，也讓裝修市場發生改變。業者觀察，除了為父母裝修、提早規劃退休宅的需求增多，寵物裝潢的需求年成長更逼近2成。設計師觀察，為毛小孩裝潢的案例中，貓奴比狗奴多很多，最常見的特殊裝潢項目就是地板。

8小時前

台南最新重劃區啟用　新案3字頭吸市區首購族

台南市最新重劃區完工！南區「喜樹灣裡市地重劃工程」歷經3年3個月施工，日前啟用，面積達29.59公頃，區內觀光特區土地已與國有財產署簽訂MOU，並將採BOT模式招商引進飯店，專家表示，周邊房價已從1字頭漲到3字頭。

9小時前

何世昌／都更鬼故事何其多　屋主求復合恐得不償失

「B建商說可以1坪換1.1坪，還免費送停車位，我們住戶都決定改和B建商都更了。」位於台北市中心地段的X社區住戶代表說道。

11小時前

Google評論5顆星老眼鏡行熄燈　老闆曝關店主因

「第一眼鏡」是高雄鹽埕在地40年的人氣眼鏡店，Google評論高達5顆星，近期突掛出「結束營業大出清」的布條，店家表示，之後將退休，被在地人直呼「又是一個時代的眼淚」。有鄰居透露，「房東把房子賣掉了。」信義房屋專家表示，該路段地價80~110萬元。

13小時前

他只付15萬　讓老公寓增值數百萬

台灣正陷入「人屋雙老」的居住危機，隨著住戶和住宅的加速老化，內政部推出「老宅延壽機能復新計畫」，補助老公寓修繕，事實上，雙北地方政府早在10年前即提供「整建維護補助」方案的補助，對於「策略地區」更是加碼補助，最高可達總工程經費的90％，民眾可多加善用。

15小時前

北部建商3年首見違約2.34億元　土銀急喊「非市場反轉」

房市買氣降溫，竟傳公股行庫驚見建融違約！土地銀行今年8月爆出一筆高達2.34億元的建築貸款逾放，為3年來首見，市場熱議是否是房市反轉的警訊。

21小時前

近十年首見！寶佳申讓3萬張華票　套現逾5億

2026年大股東申讓首發震撼彈！華票（2820）今（2）日公告大股東寶佳資產管理公司採一般交易方式申讓3萬張股票，一改2017年以來、近10年「只進不出」策略，以今日華票收盤價16.85元估，預計套現5.06億元。

1/2 18:49

A-Lin初戀地爆紅　車程5分鐘到「台東最貴建物」

金曲歌后A-Lin在台東跨年晚會嗨翻天，而她在台上分享初戀地「台東市中正路52號」引發網友熱議。該地現況為1層平房，經查屋齡僅約27年，地段精華，車程5分鐘就是「東新大飯店」（現為「又一宿」），該樓在去年以1.1億元交易，成為2025年台東最貴的房地產交易。

1/2 18:31

【廣編】台北雙星熱區稀有9字頭　長虹品牌超值市心精品宅

受到商圈東移的衝擊，使得萬華西區房價長年落於凹陷區，不僅與相鄰的中正區差距顯著，甚至和一橋之隔的板橋有齊平之勢，但隨著軸線翻轉、西區再造、門戶計畫等重大建設持續推進，房市一掃過往陰霾！

1/2 17:00

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

台中人口重心「一路向北」　1區..

三重巷內「不起眼平房」2.7億..

在地人7000萬無貸款收肯德基..

I'm donut最大對手首插..

紅樹林景觀宅單價飆上74萬　3..

他只付15萬　讓老公寓增值數百..

A-Lin初戀地爆紅　車程5分..

建商長抱19年換現金　2.7億..

搬到新北蛋殼區3年　他讚「住得..

「陶朱隱園」17樓買方非台灣人..

ETtoday房產雲

最新新聞more

搬到新北蛋殼區3年　他讚「住得..

20.7萬寵物登記推升需求　裝..

台南最新重劃區啟用　新案3字頭..

何世昌／都更鬼故事何其多　屋主..

Google評論5顆星老眼鏡行..

他只付15萬　讓老公寓增值數百..

北部建商3年首見違約2.34億..

近十年首見！寶佳申讓3萬張華票..

A-Lin初戀地爆紅　車程5分..

長虹品牌「市心精品宅」稀有9字..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366