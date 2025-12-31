跨年後再老1歲　台中舊3區老屋佔比全逾6成

▲台中舊市區老屋佔比持續攀高，中區老屋占比達74.93%，西區與北區分別為65.54%與64.83%。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中舊市區老屋佔比持續攀高，根據內政部不動產資訊平台資料顯示，中區老屋占比達74.93%，西區與北區分別為65.54%與64.83%。其中，「北區」不僅老屋比例居前，同時也是危老改建最多的區域。專家認為，北區人口基數高，新案少，直接反映在在地換屋市場上。

台中舊市區老屋佔比持續攀高，中區老屋占比達74.93%，西區與北區分別為65.54%與64.83%。但實際上三區中，北區近年有不少換屋型住宅案， 從台中市危老清冊來看，北區2024年共核准14件，顯示在地換屋需求旺盛，包括大熊、亞昕、長安、理仁等品牌建商，近年皆鎖定換屋族群於北區推出新案。

另外，大熊建設推出的「M寓所」，該案主打基地鄰近捷運文心中清站與文心崇德站，步行即可抵達雙捷運站，該案開價每坪6字頭，高性價比吸引不少自住與換屋族詢問。

▲相較中區與西區人口規模近年趨於平穩，北區有完整學區、成熟商圈與主要交通機能支撐，長期為舊市區中人口數最高的地區。（圖／記者陳筱惠攝）

北區其他個案亦陸續揭露成交表現，包括理仁建設推出的「理仁泰舍」，規劃45坪純3房產品，亞昕集團推出的「亞昕丰山」，產品規劃25至40坪、2至3房，長安建設推出的「長安大序」，規劃28至51坪、2至4房產品，皆反映出成熟生活圈在供給有限下，仍具穩定購屋動能。

▲台中舊市區老屋佔比持續攀高，也帶動區域危老建案與換屋需求 。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

台灣房屋信實崇德店店長明而康指出：「相較中區與西區人口規模近年趨於平穩，北區有完整學區、成熟商圈與主要交通機能支撐，長期為舊市區中人口數最高的地區，且居民對既有生活圈黏著度高，多數傾向於留在原有區域內就近換屋，也使北區危老更新需求，直接反映在在地換屋市場上。」

全向科技房產中心總監陳傑鳴表示：「北區房市與外圍重劃區呈現明顯差異，核心支撐來自穩定人口結構與長期累積的自住、換屋需求。」

陳傑鳴說：「但老市區開發條件受限，基地規模普遍偏小、產品選擇較為集中，對於追求完整公設或停車條件的買方而言，吸引力相對有限。加上整體房市仍受政策與利率環境牽動，後續價格能否持續墊高，仍需觀察實際成交量能與去化速度。」

