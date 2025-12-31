在唐吉訶德樓上！吊車大王「西門町豪宅」跨年　101被擋卻笑了

▲吊車大王西門町的房子在唐吉訶德樓上。（圖／翻攝自胡漢龑FB）

記者鄺郁庭／綜合報導

64歲「吊車大王」胡漢龑身家破百億，一舉一動總掀起討論。他30日晚上在粉專貼出影片，分享他跨年人在台北，但不用人擠人看煙火，因為他在西門町有一間房，就在唐吉訶德樓上，「可以看到文化大學，也可以看到松山機場，也可以看到大稻埕煙火，都在我眼前喔！」

胡漢龑貼出影片，片中帶觀眾參觀他在西門町的家，和「竹北羅浮宮」一樣金碧輝煌，但他則感嘆，「比我新竹的還要好啊！」接著他也拍下窗外風景，可以看到圓山飯店、文化大學、中正紀念堂，還能看到松山機場飛機起降，他還分享鄰居是民歌手胡立武跟池秋美。

[廣告]請繼續往下閱讀...

101被一品苑擋住 網勸拜：買下來賞煙火

有趣的是，雖然景色無敵，但往台北101的方向看去，竟然被一品苑擋住了，不過胡漢龑笑說「但是煙火還是看得到。」片中，他還下樓帶觀眾逛西門町，一邊透露，「當初投資這邊買房子是對的，以前買50幾萬／坪，現在100多萬／坪。」

貼文引發熱論，就有人打趣，「胡董是否把一品苑買下，這樣才能無障礙賞101煙火」、「買下來，賞煙火專用就好啦！不用拆啦」、「可以加碼買陶朱」、「這算是小羅浮宮吧！」還有網友讚嘆，「太強了，原來胡大哥的居處都是地標，超強超強」、「此富麗堂皇～富貴豪宅，這是我一輩子無法實現的夢想！」