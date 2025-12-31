ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

汐止預售新高價奔8字頭！　在地房仲曝：30年中古社區已站6

記者項瀚／台北報導

汐止大同路二段指標新案首批實登掀牌，目前只揭露9樓以下，平均單價79.7萬元，最高單價81.6萬元，為汐止新高價，也是首次預售站上8字頭。專家表示，這1年多來房市淡，觀察新北一些價格堅挺的區域都有「供給量稀缺」的特性，包括汐止。

《地產詹哥老實說》EP289／房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026進場時機來了

▲▼ 汐止 。（圖／記者項瀚攝）

▲汐止大同路二段指標新案「文心慕慕」首批實登掀牌 。（圖／記者項瀚攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

最新實價揭露，新北汐止指標新案「文心慕慕」首批實登揭露，共有15戶，成交總價落在1749~3396萬元，每坪均價79.7萬元，最高單價81.6萬元，創下汐止史上預售最高價，也是首次預售站上8字頭。

觀察近10年汐止新案，除了本次揭露的「文心慕慕」，另外還有3案站上7字頭，包括新興路的新成屋「宏盛心」以及明峰街的新成屋「永富御」，還有康寧街上的預售安「富都康莊」。

▲▼ 。（圖／記者項瀚攝）

▲汐止新建案最高成交單價整理。（AI協作／記者項瀚製作，經編輯審核）

中信房屋汐止大同店長陳玉玲表示：「『文心慕慕』地段條件最佳，成交單價自然最高，該案位於大同路二段，緊鄰麥當勞、家樂福，且未來坐擁火車、捷運雙軌利多，步行至汐科站僅2~3分鐘路程。」

陳玉玲接著表示：「觀察區域周圍的中古社區，像是屋齡14年的『甲山林天廈』、甚至是屋齡30年的『宏國大鎮』成交價都已達6字頭，預售案『文心慕慕』8字頭並不過分，未來等到捷運通車，單價百萬相當有機會。」

陳玉玲進一步指出：「『文心慕慕』首批實登平均單價79.7萬元，目前只揭露15戶，且都是9樓以下戶別，該案揭露到第二批、第三批之後，均價基本上就是8字頭了。」

▲▼ 汐止 。（圖／記者項瀚攝）

▲大同路二段上的中古社區「甲山林天廈」（左）以及「宏國大鎮」單價都已達6字頭。（圖／記者項瀚攝）

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示：「這1年多中，房市大環境不佳，但觀察新北市一些價格堅挺的行政區，大多都是供給量稀缺的區域，像是蘆洲、新店，當然也包括本次討論的汐止。」

此外，何世昌表示：「這些年來，汐止除了供給量稀缺，同時也缺乏口碑頗佳的建商推案，而文心建商過去在北市有不少業績，口碑不錯，成交8字頭並不意外。」

《地產詹哥老實說》EP289／房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026進場時機來了

關鍵字：文心慕慕富都康莊宏盛心永富御汐止新建案房價8字頭中信房屋何世昌

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

通勤要1hr！搬到新北蛋殼區3年　他讚「住得很舒服」但有1缺點

一名網友分享朋友從台北市蛋黃區，搬到新北蛋殼區新大樓居住三年多的真實感受，每天火車加捷運通勤1小時早已「麻木」，生活機能明顯不如過去。不過朋友也直言，房子住起來很舒服。信義房屋專家認為，在做決定前，最好實際模擬生活動線，而不是只看房子的條件與價格。

7小時前

20.7萬寵物登記推升需求　裝修市場年成長逼近2成

台灣高齡化、低出生率，也讓裝修市場發生改變。業者觀察，除了為父母裝修、提早規劃退休宅的需求增多，寵物裝潢的需求年成長更逼近2成。設計師觀察，為毛小孩裝潢的案例中，貓奴比狗奴多很多，最常見的特殊裝潢項目就是地板。

8小時前

台南最新重劃區啟用　新案3字頭吸市區首購族

台南市最新重劃區完工！南區「喜樹灣裡市地重劃工程」歷經3年3個月施工，日前啟用，面積達29.59公頃，區內觀光特區土地已與國有財產署簽訂MOU，並將採BOT模式招商引進飯店，專家表示，周邊房價已從1字頭漲到3字頭。

9小時前

何世昌／都更鬼故事何其多　屋主求復合恐得不償失

「B建商說可以1坪換1.1坪，還免費送停車位，我們住戶都決定改和B建商都更了。」位於台北市中心地段的X社區住戶代表說道。

11小時前

Google評論5顆星老眼鏡行熄燈　老闆曝關店主因

「第一眼鏡」是高雄鹽埕在地40年的人氣眼鏡店，Google評論高達5顆星，近期突掛出「結束營業大出清」的布條，店家表示，之後將退休，被在地人直呼「又是一個時代的眼淚」。有鄰居透露，「房東把房子賣掉了。」信義房屋專家表示，該路段地價80~110萬元。

13小時前

他只付15萬　讓老公寓增值數百萬

台灣正陷入「人屋雙老」的居住危機，隨著住戶和住宅的加速老化，內政部推出「老宅延壽機能復新計畫」，補助老公寓修繕，事實上，雙北地方政府早在10年前即提供「整建維護補助」方案的補助，對於「策略地區」更是加碼補助，最高可達總工程經費的90％，民眾可多加善用。

15小時前

北部建商3年首見違約2.34億元　土銀急喊「非市場反轉」

房市買氣降溫，竟傳公股行庫驚見建融違約！土地銀行今年8月爆出一筆高達2.34億元的建築貸款逾放，為3年來首見，市場熱議是否是房市反轉的警訊。

21小時前

近十年首見！寶佳申讓3萬張華票　套現逾5億

2026年大股東申讓首發震撼彈！華票（2820）今（2）日公告大股東寶佳資產管理公司採一般交易方式申讓3萬張股票，一改2017年以來、近10年「只進不出」策略，以今日華票收盤價16.85元估，預計套現5.06億元。

1/2 18:49

A-Lin初戀地爆紅　車程5分鐘到「台東最貴建物」

金曲歌后A-Lin在台東跨年晚會嗨翻天，而她在台上分享初戀地「台東市中正路52號」引發網友熱議。該地現況為1層平房，經查屋齡僅約27年，地段精華，車程5分鐘就是「東新大飯店」（現為「又一宿」），該樓在去年以1.1億元交易，成為2025年台東最貴的房地產交易。

1/2 18:31

【廣編】台北雙星熱區稀有9字頭　長虹品牌超值市心精品宅

受到商圈東移的衝擊，使得萬華西區房價長年落於凹陷區，不僅與相鄰的中正區差距顯著，甚至和一橋之隔的板橋有齊平之勢，但隨著軸線翻轉、西區再造、門戶計畫等重大建設持續推進，房市一掃過往陰霾！

1/2 17:00

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

台中人口重心「一路向北」　1區..

三重巷內「不起眼平房」2.7億..

在地人7000萬無貸款收肯德基..

I'm donut最大對手首插..

紅樹林景觀宅單價飆上74萬　3..

他只付15萬　讓老公寓增值數百..

A-Lin初戀地爆紅　車程5分..

建商長抱19年換現金　2.7億..

搬到新北蛋殼區3年　他讚「住得..

「陶朱隱園」17樓買方非台灣人..

ETtoday房產雲

最新新聞more

搬到新北蛋殼區3年　他讚「住得..

20.7萬寵物登記推升需求　裝..

台南最新重劃區啟用　新案3字頭..

何世昌／都更鬼故事何其多　屋主..

Google評論5顆星老眼鏡行..

他只付15萬　讓老公寓增值數百..

北部建商3年首見違約2.34億..

近十年首見！寶佳申讓3萬張華票..

A-Lin初戀地爆紅　車程5分..

長虹品牌「市心精品宅」稀有9字..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366