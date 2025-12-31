汐止預售新高價奔8字頭！　在地房仲曝：30年中古社區已站6

記者項瀚／台北報導

汐止大同路二段指標新案首批實登掀牌，目前只揭露9樓以下，平均單價79.7萬元，最高單價81.6萬元，為汐止新高價，也是首次預售站上8字頭。專家表示，這1年多來房市淡，觀察新北一些價格堅挺的區域都有「供給量稀缺」的特性，包括汐止。

《地產詹哥老實說》EP289／房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標 2026進場時機來了

▲汐止大同路二段指標新案「文心慕慕」首批實登掀牌 。（圖／記者項瀚攝）

最新實價揭露，新北汐止指標新案「文心慕慕」首批實登揭露，共有15戶，成交總價落在1749~3396萬元，每坪均價79.7萬元，最高單價81.6萬元，創下汐止史上預售最高價，也是首次預售站上8字頭。

觀察近10年汐止新案，除了本次揭露的「文心慕慕」，另外還有3案站上7字頭，包括新興路的新成屋「宏盛心」以及明峰街的新成屋「永富御」，還有康寧街上的預售安「富都康莊」。





▲汐止新建案最高成交單價整理。（AI協作／記者項瀚製作，經編輯審核）

中信房屋汐止大同店長陳玉玲表示：「『文心慕慕』地段條件最佳，成交單價自然最高，該案位於大同路二段，緊鄰麥當勞、家樂福，且未來坐擁火車、捷運雙軌利多，步行至汐科站僅2~3分鐘路程。」

陳玉玲接著表示：「觀察區域周圍的中古社區，像是屋齡14年的『甲山林天廈』、甚至是屋齡30年的『宏國大鎮』成交價都已達6字頭，預售案『文心慕慕』8字頭並不過分，未來等到捷運通車，單價百萬相當有機會。」

陳玉玲進一步指出：「『文心慕慕』首批實登平均單價79.7萬元，目前只揭露15戶，且都是9樓以下戶別，該案揭露到第二批、第三批之後，均價基本上就是8字頭了。」

▲大同路二段上的中古社區「甲山林天廈」（左）以及「宏國大鎮」單價都已達6字頭。（圖／記者項瀚攝）

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示：「這1年多中，房市大環境不佳，但觀察新北市一些價格堅挺的行政區，大多都是供給量稀缺的區域，像是蘆洲、新店，當然也包括本次討論的汐止。」

此外，何世昌表示：「這些年來，汐止除了供給量稀缺，同時也缺乏口碑頗佳的建商推案，而文心建商過去在北市有不少業績，口碑不錯，成交8字頭並不意外。」

