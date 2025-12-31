8組人瘋搶「詐騙女王」七期豪宅　每坪34.9萬甜價拍定

▲「由鉅藏玉」高樓層三拍底價「殺到見骨」僅剩3072萬元，結果吸引8組人馬進場搶標，最終由張姓自然人以3510萬元順利拍定。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

2025年最後一天，台中七期豪宅法拍市場上演一場超熱鬧的「跨年大秀」。位於西屯區市政北一路的知名豪宅「由鉅藏玉」，因屋主捲入涉案金額高達56億元的臺雅集團詐騙案而淪落法拍，共吸引8封標書，最終3510萬元拍出。

「由鉅藏玉」高樓層三拍底價「殺到見骨」僅剩3072萬元，結果吸引8組人馬進場搶標，最終由張姓自然人以3510萬元順利拍定。寬頻房訊發言人徐華辰直言，這價格相當於市價打9折，「得標人真的撿到寶，現賺500萬元。」

這戶豪宅原屋主正是日前喧騰一時、被封為台版「寄生上流」詐騙案的女主嫌羅佩雯。她在2023年3月才以3400萬元購入，持有不到3年即因東窗事發遭查封。今日三拍現場氣氛熱烈，並沒有因為是跨年日而冷清，最終拍定價3510萬元，換算單價約34.96萬元，幾乎守住單價35萬元的關卡。

透明房訊台中公司經理鄭本明指出，今天的買氣真的「熱鬧滾滾」，大家買房子拚到最後一天毫不手軟。他分析，雖然該社區近2、3年沒有實價登錄成交紀錄，但依照目前七期行情推估，該地段合理市價應在每坪40萬元以上，「肯定沒問題」。

鄭本明進一步拆算，這次拍定單價約35萬元，等於這幾年的漲幅完全被「吃掉」，對比市價40萬行情，得標人每坪便宜了5萬元。

鄭本明強調：「對自住客來說，能以這種價格入手七期新市政中心及捷運沿線豪宅，絕對是非常值得的！」

