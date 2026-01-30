ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

房仲要求「不下斡旋不能進屋」　 購屋族發怒

▲▼看房,買房,房產,購屋,房仲,租屋。（圖／CFP）

▲最近有民眾抱怨被仲介要求「要先下斡旋才能進屋看」。示意圖非本文當事人。（圖／CFP） 

記者葉國吏／綜合報導　

最近有民眾在買房知識家發表抱怨，指出自己看了好幾間房，卻被仲介要求「要先下斡旋才能進屋看」。這種情況立刻引爆網路熱議，網友們紛紛吐槽：「這也太好笑了吧！」甚至有人拿買車比喻：「買車至少可以看內裝、試駕，買房居然只能在門口看外觀？」

買房比買車還難？　消費者的無力感
臉書粉專「賣厝阿明 知識+」分享這起例子，隨著房價居高不下、交易量又持續低迷，某些房仲竟然要求「先斡旋、後看屋」。對多數準備買第一間房的年輕人來說，買房可能是人生最大的一次投資，但連房子裡面都還沒看清楚，就得被迫表態出價，這讓許多人直呼太荒謬。基本的屋況、格局、採光、通風甚至有沒有漏水都還沒確認，卻要先承諾，風險全壓在買家身上。

這種「先斡旋再看屋」的做法如果放到其他產業，根本不能想像。網友酸說：「難道買冰箱要先付訂金才能開門？或是買車只能看到車殼，想看內裝還得先刷卡？」但在房地產市場，部分仲介卻把這一套當成篩選「有誠意」買家的標準程序。

▲看屋示意圖。（圖／ETtoday資料照）

市場權力錯置　買方風險全承擔
這樣的現象，其實是因為市場冷熱交替下，買賣雙方的權力天平出現錯位。過去房市熱絡時，屋主和仲介掌握主導權，想藉由提高看屋門檻過濾買家；但現在交易量下降、買家變得更謹慎，這種做法反而可能嚇退真正有需求的人，讓市場更冷。

對買方來說，還有一大隱憂就是風險過於不對等。只要把斡旋金一交出去，不管是心態上還是流程上，買家都等於已經半隻腳踏進交易了。萬一真的進屋後發現問題，想退回斡旋金常常還會有糾紛，等於是「資訊不對等下硬逼買家做決定」。

新成屋透明度　中古屋門檻高
有些網友乾脆放棄中古屋，轉而考慮新成屋或預售屋。因為至少新房有樣品屋、制式合約，每個細節都標準化，比較透明。反觀中古屋，不只屋況千變萬化，看屋流程還可能會遇到各種怪門檻，讓人寧願多花錢買新房也不想冒險。

事實上，斡旋本來應該是買家已經看過房子、確定想買後的價格談判工具，卻被當成進屋的「門票」。這樣只會讓仲介的專業形象大打折扣，也動搖了市場的信任基礎。當買房變得比買車還不透明，消費者只會選擇不參與。

服務本質失焦　市場信任待重建
真正要讓房市回溫，不該是設更多門檻，而是讓買家感覺安心。只要進屋看一眼都要先下斡旋，消費者自然會用腳投票離開。買房這件大事，應該是資訊公開透明、流程簡單明瞭，買家放心，市場才有機會活絡起來。

