「陶朱隱園」17樓買方非台灣人　神秘吳女「無貸款」財力驚人





▲全台最貴豪宅「陶朱隱園」17樓戶以11.1億元交易，買方身份曝光。（圖／記者湯興漢攝）

記者項瀚／台北報導

全台最貴豪宅「陶朱隱園」17樓戶以11.1億元交易，買方身份曝光，為吳姓自然人，身份為女性，因登記統一證號是居留證號碼，因此推測並非台灣人。且該戶並未設定，本次應為無貸款交易，財力驚人。

中工10月23日公告，以12億元處分全台最貴豪宅「陶朱隱園」17樓戶，交易金額12億元，該戶300坪還有4個車位，拆算單價逼近400萬元。

但中工11月13日公告，該戶交易金額調降9000萬元，降到11.1億元，理由是：「因近日新聞報導，客戶提出再次議價。」應該是當時寶佳有意入主中工、豪宅市場銷售困難等新聞。

然而，「陶朱隱園」17樓戶的買方身份一直是大家討論的焦點。據地籍謄本顯示，買家為吳女，在2025年12月11日完成登記，雖然買方選擇隱藏統一證號與住址，不過買家所登記統一證號是居留證號碼，因此推測買家並非台灣人。

神秘吳女財力驚人，謄本顯示，該戶並未設定，因此本次交易應為無貸款交易。

對此，中工表示：「對於客戶資訊隱私，都不方便透露。」而「陶朱隱園」有外籍人士來賞屋過嗎？中工回應：「確實有不少。」

▲過去大師房屋董事長陳建慶就曾預測，「陶朱隱園」買方為國際級人士的機率較高。（圖／記者項瀚攝）

過去大師房屋董事長陳建慶就曾預測，「陶朱隱園」買方為國際級人士的機率較高，反觀本土企業佳的機率較低，現在回頭來看，可說是相當神準。

陳建慶認為，「陶朱隱園」買方身價至少要百億、千億元等級，估買方具科技業、國際背景的可能性高。價格方面，他表示，半年多前喊出單價300萬元起正式銷售時，就認為銷售一定會開始動，這已是相對很有誠意、合理的價位，但總價還是高、又是輿論焦點，未來去化狀況也要持續關注。

