新竹蛋白區也狂漲！他見這2區「每坪喊到60萬」嘆：只能越買越遠

▲原PO難以置信，新竹蛋白區價格也不親民了。（圖／記者鄺郁庭攝）



記者施怡妏／綜合報導

近年新竹房價飆漲，甚至被稱為「瘋城」，蛋白區房價也水漲船高。有網友指出，新竹市區與竹北的房價早已高不可攀，連過去被視為較實惠的竹東、芎林地區，如今也直逼每坪50至60萬元，驚呼「新竹現在連外圍都這麼貴？」貼文引發大批竹科上班族共鳴，「一堆都被趕到青埔跟頭份」、「我被洗到去買台中」。

新竹外圍房價飆漲 網友驚呼：芎林、竹東一坪竟要60萬



有網友在Dcard發文，新竹市區與竹北房價早已站上高點，連原本被視為「相對親民」的外圍地區，如竹東與芎林，如今每坪竟也喊到60萬元。

他坦言，若真想撿便宜，只剩芎林邊陲地帶一坪約40萬元的建案可選，「雖然離主幹道只差5到10分鐘，總價卻能省下幾百萬」，但他也無奈表示，「真的有人會一直往新竹外圍搬嗎？上班往竹科還是一樣塞啊。」

貼文曝光，網友紛紛感嘆，「你從竹北通勤到竹科也一樣塞，說不定還更久，所以現在大家都選擇買比較親民的竹東或是芎林了」、「竹北跟新竹市區真的太貴，當然你有錢我覺得可以買，否則還是認真考慮芎林」、「不執著買新房的話，中古屋已經回檔不少，我是不太理解為何有些人可以選擇買5、60萬的芎林，而不買竹北蛋黃縣二、縣三中古屋」。

也有網友指出，「湖口也要35-40萬」、「新豐預售屋案最近去問，36-42萬」、「我選擇租關埔，把錢拿去投資」、「新竹千萬不要買偏遠外圍，寧願存久一點，也要買相對熱門的地點」。