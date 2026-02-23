屏科「台積電供應鏈」陸續卡位　在地：機能待補買盤縮手

▲首家進駐屏東科學園區的「宇晨材料股份有限公司」去年底已上梁。（圖／屏東縣府提供）

記者張雅雲／高雄報導

屏東科技產業版圖再添關鍵拼圖！首家進駐屏東科學園區的「宇晨材料股份有限公司」日前上梁，外界關注是否將帶動周邊房市起飛。專家表示，周邊實際居住與消費機能尚未成熟，房市買盤仍以市區成熟生活圈為主。

台積電領軍半導體廠務供應鏈進駐屏東科學園區，宇晨材料為首家進駐的廠商，並斥資5億元新建廠房，以研發生產液態金屬及導熱界面材料，應用於半導體晶片、高速運算電腦等產品，作為導熱及散熱用途，是AI產業重要一環。

國科會南科管理局局長鄭秀絨表示，屏科園區預計年中將有7家台積電半導體廠務供應鏈與聚合國際屏科廠動土，帶動地方發展。

▲屏科園區預計年中將有7家台積電半導體廠務供應鏈與聚合國際屏科廠動土，帶動地方發展。（圖／屏東縣府提供）

至於周邊房市發展，永慶不動產屏東中正文傳加盟店總經理鄭景鴻表示，現階段屏科園區、高鐵特區周邊多為新開發重劃區，尚未形成完整商業聚落，即使未來有科技業進駐，就短期而言，購屋族仍偏好「生活機能已到位」的區域。

在購屋選擇上，多數在地客仍以屏東市榮總生活圈為首選，中古大樓屋齡多20年以上，單價約15~18萬元，新案落在25~30萬元之間；而屏科周邊仍處發展初期，供給量相對有限，價格尚未出現明顯拉抬。

鄭景鴻分析，屏科園區周邊房市目前屬於「題材先行、機能待補」階段，儘管具長期發展潛力，短期內房市買氣相對保守，在信用管制下，屏東價格算是相對有撐。

