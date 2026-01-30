台南透天打「近七折」還滯銷？一票見地點搖頭：要啥沒啥

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

最近有網友在社群平台看到台南鹽水郊區一處透天新成屋打出「近七折」價格，一戶只要900萬元，還一次釋出22戶，看起來相當誘人，但細看條件後卻讓人猶豫不決。他整理優缺點後直言，雖然是「三位數價格的新成屋透天」，但地點與生活機能成為致命傷，相關討論在PTT房市板掀起熱議。

該名網友在PTT的home-sale板發文指出，這批物件位於台南鹽水郊區、屬於蛋巢區，新成屋透天一戶900萬，總共22戶待售。他認為最大優點就是價格便宜，幾乎是市面上少見的三位數新成屋透天；但缺點同樣明顯，包括生活機能差、可能淹水停電，周邊還有宮廟與工業區，居住品質令人擔心。

原PO也補充建案資料，建坪約50至67坪、地坪28至51坪，屋齡僅1年，實價登錄曾在113年7月出現單坪21.65萬、總價1260萬的成交紀錄，對比現在900萬的開價，幾乎等於直接砍價三成，讓他直呼相當罕見。

貼文曝光後，網友意見兩極，有人直言，「不用千萬，不要再說買不起，要說不想買」、「一般人誰會買在那裡？」「鹽水還郊區……這要幹嘛」、「那地方真的要啥沒啥，頂多490吧」。也有人分析市場現況，「庫存太多、現金為王，能賣就先賣」、「鄉下很多都是先建後售，小建商能撐多久很難說」。

不過也有網友替建商緩頰，指出成本問題，「蓋60坪透天，光建築成本就要八百萬左右」、「加上土地早就接近底價」、「買的人不會管你成本，但賣到這價位已經很硬撐」。整體來看，多數人仍認為地點決定一切，「房子其實不差，但位置真的太勸退」，也讓這批900萬透天是否能順利去化，成為討論焦點。