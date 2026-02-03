社宅變豪宅？地下室停滿百萬名車　網怒：爽到裝窮的既得利益者

▲抽中社宅的人住精華地段還開名車？（示意圖／翻攝自pexels）

記者王麗琴／綜合報導

揮著居住正義大旗的社會住宅原意是協助弱勢族群、青年及新婚家庭減輕居住壓力，不過在實務上卻出現荒謬現象。就有一名網友指出，現在的社宅政策已經「走火入魔」，專挑精華地段蓋SRC鋼骨大樓，還配備高檔衛浴。他認為若將這些黃金地段出售，經費拿去淡水等郊區買地，足以蓋出「五倍數量」的房子，能讓更多人居住，而不是打造極少數人中獎的「豪宅」，而這些住在社宅的人開的車可以買淡水的房子，「然後裝窮，不是很好笑」。

該名網友在PTT home-sale板以「社宅政策」為題發文，表示政府太聽網路言論做事，直言「社宅只是一個解決住的問題」，應該是用有限經費做出最多的戶數。但現在政府的社宅政策，專挑台北市精華地段（如廣慈、南港車站旁）蓋SRC鋼骨大樓，還配備高檔衛浴，且專程為這些社宅花100億蓋捷運。

原PO指出，若將這些黃金地段的土地出售，把錢拿去淡水等郊區買地，足以蓋出「五倍數量」的房子，才能真正解決更多人的居住問題。結果現在社宅地下室停的車比好、比貴的，「住社宅的人開的車可以買淡水的房子，然後裝窮，不是很好笑」。

對於社宅地段越蓋越好，建材越來越好，原PO認為「非常不健康」，應該是往低價區蓋大量社宅，建材一般就好，大量分散住的人跟就業才對。

貼文一出獲得不少通勤族共鳴，許多網友感嘆，自己辛苦工作只能買在蛋殼區每天通車，結果社宅蓋在蛋黃區給人抽籤，甚至在停車場看過停滿百萬名車的景象，「現在的社宅本身設計和服務對象都不是救濟」、「我是覺得社宅蓋在這些地方很智障 抽籤資格也很智障」、「蓋在精華區戶數少 中籤率極低 價值上百億的地只嘉惠少數人 蠢到爆的政策」。

不過，也有網友提出不同觀點，認為政府作為「最大房東」，必須考慮資產的長期競爭力，若全蓋在偏遠郊區，不僅缺乏就業機會可能變蚊子館，也會將社宅弱勢標籤化，「政府是有競爭對手的，所有房東都是政府的競爭對手，哪一個房東會壓幾萬間物件在淡水啦」、「不是台北市的你會想住？淡水社宅香嗎」、「買都不會買淡水了 還去淡水住社宅？寧願租北市吧」。

而針對「社宅變豪宅」的爭議，也有人點出現代社宅不單是救濟，更被視為年輕人的「人生中繼站」，讓他們在職涯起步期能住在離工作近的地方，「本來就應該蓋在精華區，服務市中心的上班族！」不過，對於社宅住戶「開名車住社宅」的現象，多數網友認為審核機制該嚴謹，否則立意再好資源也會被濫用。