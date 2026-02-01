ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

還完就70歲了　他疑惑房貸「一背40年」不可怕嗎？大票反搖頭

▲▼薪水,發薪,領錢,存款,千鈔,鈔票,有錢人,財富自由,上班族,房租,租金,房東,房客,貸款。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

有網友表示，最近和同事聊天時，意外得知對方房貸一簽就是40年，從30歲一路背到70歲，原以為壓力爆表，可深入聊完才發現，對方帳戶裡的存款早就足夠還掉將近三分之二的貸款，卻完全不打算提前清償，還脫口一句「傻了才現在還完」。這讓原PO瞬間滿頭問號，話題引來內行人解惑。

該名網友在PTT的home-sale板發起閒聊「房貸40年 不可怕嗎？」提到同事30歲就買房，房貸年限直接拉到40年，理論上得繳到70歲才能解脫。他原本以為這種長年期貸款壓力會很大，結果聊天後才知道，同事其實早就有能力還掉大半貸款，只是選擇不還。當他好奇追問原因時，對方卻情緒激動回嗆，「傻了才現在還完！！！」讓他更加困惑。

原PO坦言，自己一直以為能提早還款就該減輕負擔，實在無法理解明明有錢卻選擇繼續背貸款的邏輯，也因此拋出疑問，認為40年房貸聽起來就很有壓力，「難道真的不可怕嗎？幹嘛一直讓銀行賺利息？」貼文一出，立刻引發大量討論。

不少網友直接反駁原PO的想法，「以前年輕會覺得很可怕，搞清楚後，發現租屋的付款年限是無限更可怕。現在巴不得有50年、60年或100年方案可以讓我貸，一定馬上跳槽」、「希望寬限期可以寬到永久，我願意一輩子繳利息a.k.a租金給銀行」、「房貸40年等於拿別人的儲蓄開槓40年欸！」

也有人直言，「我都選終生房貸，只繳息繳到上天堂」、「現在不是房貸可怕，是金龍不讓你拿別人的儲蓄開槓，比較可怕」、「急著還錢才奇怪，好不容易借出來的低利資金，如果有100年房貸大家搶著辦」、「房版大家一致認同：沒人在繳完房貸的啦！」

關鍵字：房貸存款貸款買房PTT

