可以一次繳清　卻選「背40年房貸」！內行曝超賺真相：傻了才還完

▲同事有錢可繳，卻選擇背40年房貸。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／施怡妏報導

房價越來越高，不少人為了降低每月還款金額，會選擇背40年房貸，就有網友指出，同事買了新房，之後要背40年的房貸，還完貸款就70歲了，不過對方卻說，現在的存款可以夠還三分之二了，但想要分期慢慢還，讓他很不解。對此，網友表示，「付房租付幾十年才可怕」、「多的錢可以拿去投資，錢滾錢」。

錢明明夠還 卻選擇40年房貸：傻了才現在還



有網友在PTT發文，同事年僅30歲，卻已背了長達40年的房貸，等於要到70歲才能正式脫離負債人生。但更驚人的是，這位同事其實早就存了足夠現金，可以一次還掉將近三分之二的貸款，卻選擇繼續慢慢繳。

原PO一臉疑惑問為什麼不乾脆還一還，對方則回「傻了才現在還完！」但他仍不解，「背40年房貸難道壓力不大嗎？幹嘛一直讓銀行賺利息？」

貼文曝光，網友點出關鍵，「以前年輕會覺得很可怕，搞清楚後發現，租屋的付款年限是無限，更可怕，現在巴不得有50年、60年或100年方案可以讓我貸，一定馬上跳槽」、「房貸40年等於拿別人的儲蓄開槓40年欸」、「我家房租繳40多年了 一直繳一直賺」、「慢慢繳，我還希望50年呢」、「繳利息=拿別人的儲蓄開槓」、「早已經可以將三間還清，不想還，因為房貸利率不到3%，台積電漲44%，最好出一個貸一百年的」、「一堆人背40年，但早就能還完了」、「租屋就是錢丟水溝，沒任何回報」。