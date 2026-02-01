房仲：今年收入420萬元卻高興不起來　悲觀看未來越賺越少

▲一位房仲透露自己今年年收420萬引起討論。示意圖非本文當事人。（圖／CFP）

記者葉國吏／綜合報導

央行打房讓房市持續冷清，一位房仲業者在網路透露，雖然今年收入達420萬元，卻對未來房市前景感到憂心，甚至表示存不到什麼錢。這個話題一出，網友熱烈討論收入與壓力的落差感。

房市冷風來襲 高薪房仲憂心未來

一位任職房仲的網友在論壇Dcard上分享心情，坦言雖然今年業績亮眼，收入高達420萬元，但反而高興不起來，對未來行情感到十分悲觀。這位房仲透露，有幾個月單月佣金高達七、八十萬元，年終算下來總收入420萬元，但要維持這樣的表現，明年還得靠運氣和更大的努力。他直言，房市冷卻讓他對未來感到壓力，擔心收入只會越來越少。

這位房仲進一步解釋，雖然年收420萬元看似不低，但他是單薪家庭，40歲上下，生活開銷龐大：房貸、孝親費、日常開支和子女教育費都得一肩扛起，真正存下來的錢其實有限。他感慨，以前在其他產業時收入沒這麼高，也沒學投資，是今年才剛開始接觸理財。看到部分客戶光靠被動收入就有一兩百萬，他不禁覺得，自己這420萬元是努力到極限才換來的。

收入與壓力反差 網友反應多元

這篇文章一曝光，立刻引發網友熱議。許多人難以感同身受，直言「420萬是一般人五到十倍的年薪」、「年收420萬還不滿足，那其他人怎麼辦？」還有人說，「年薪五十萬有五十萬的過法，四百多萬也有四百多萬的壓力，這樣還覺得辛苦，是不是該檢討自己？」有人則拿自己和他比較，認為「拼死拼活才四十二萬的都怎麼生活？」

當然，也有人替這位房仲發聲，認為他的壓力很正常。有網友說，「房仲行業年收420萬其實不算多」、「如果支出壓力大，只有經歷過的人才懂」；還有人稱讚他在市場低迷時還能賺到這麼多，實在很厲害。