「以前都爛泥地」在地人嫌爆重劃區？一票曝心態：有買笑哈哈

記者鄺郁庭／綜合報導

有網友表示，最近在臉書與各地社群觀察到，只要談到重劃區，常常會被所謂的「原生地」居民嫌棄、唱衰，態度相當不友善。他以自己投資的桃園青埔為例，在中壢、桃園相關社團中，經常被酸是鬼城、太遠、沒機能；而最近開始交屋的新北江翠北側重劃區，也同樣被板橋在地人嫌到不行，貼文引發討論。

原PO在PTT的home-sale板發起閒聊「是不是重劃區容易都被原生地歧視？」文中提到，自己觀察到不少在地人對重劃區相當不友善，像是青埔在桃園中壢社團，常被批評又遠又荒涼；江翠北重劃區也被板橋老居民嫌棄。他認為，先不談房價高低，至少這些地方的生活機能都比以前進步很多，「地方要發展本來就需要時間，又不是一開發什麼都有。」

他實在無法認同那種「自己離重劃區遠，就嫌當地偏僻」的說法，還忍不住丟下一句話反嗆，「老話一句，離高鐵遠不是高鐵的問題，是你的問題。」他也強調，很多重劃區當初被看不起，如今卻證明發展並不差，覺得不少酸言酸語，其實只是看走眼後的不甘心。

貼文引來不少推文共鳴，「我浮洲人當初嫌亞東面水溝，結果你懂的，嗚嗚」、「大部分都是買不起在酸而已，重劃區依賴外地買盤」、「以前總是覺得高鐵離自己太遠，現在才發現是自己離高鐵太遠」、「還會有老人說以前這裡都是爛泥地，很爛不要買」，還有人直言，「尤其是看走眼的老在地人，真的特別愛酸。」

不過也有不同聲音出現，「重劃區人對舊市區人也很不友善啊」、「互相歧視才對吧，反正都覺得自己住的地方最屌」、「是多自卑才這麼在意別人眼光啊你。」也有人一針見血表示，「沒買才會酸，一開始就買的現在根本笑哈哈」，再次掀起重劃區與舊市區之間的論戰。