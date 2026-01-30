都更賺4千萬！老闆換店面多年「又碰上都更」　作家：好人有好報

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

台北一間生意興隆的鴨肉米粉老店，近期因所在的舊公寓將進行都更，而必須搬遷。作家黃大米發文提到，這是老闆人生中第二次碰上都更案，先前首次都更分回的房產，轉手後讓他獲利超過四千萬，但老闆並未因此退休，而是選擇繼續經營小吃店。

孝心感人 老店重新開張

黃大米指出，該間鴨肉米粉店為在地老字號，生意極佳，不過去年因老闆母親身體欠佳，需頻繁進出醫院，導致店家經常無預警休業。近期她造訪時發現，店家恢復了營業，老闆也透露，因聘請外籍看護協助照顧母親，狀況已獲改善。然而，對方隨即表示，由於店面所在地即將進行都更，且鄰居多數已同意，未來勢必面臨搬遷或暫停營業的變動。

二度遇都更 獲利千萬仍勤奮

值得注意的是，這並非該名老闆首次因不動產改建獲益。據黃大米轉述，老闆過去持有的另一間老房子也曾經歷都更，當時分回一戶新屋後轉手賣出，進帳四千多萬元。儘管坐擁鉅額現金，老闆並未選擇退休享受生活，而是繼續在充滿油煙的環境中勤奮賣鴨肉米粉。

這讓黃大米忍不住大讚，「你真的是讓我看到好人有好報、孝順運氣好的代表耶。」

謙稱無眼光 忙碌致富哲學

針對外界讚賞其投資眼光精準，老闆則謙虛表示，這一切純屬機運與當年的經濟限制，「有些朋友說我很有眼光，都買到對的地點，我哪有什麼眼光，當年就是買不起新房子，只能都買很舊沒人要的房子。」

老闆更坦言，餐飲業忙碌的生活型態也是累積財富的關鍵，「生意好的時候，根本忙到沒時間花錢，有時候連要把每天賺來的錢拿去存銀行的時間都沒有，如果我當年比較有錢，可以買新房子，應該也就碰不到都更這種好事了。」

專家觀點：老屋重建價值評估

黃大米對此深受觸動，在文末分享自身感觸，「跟老闆聊天後，我突然覺得，好像沾到喜氣...我突然好想買很舊很舊的老房子，拚拚看命運與機會。」

從房地產專業角度分析，老舊公寓因土地持分通常較大，且位於開發飽和的精華地段，在《都市更新條例》的獎勵容積機制下，往往具有極高的改建價值；然而，都更整合過程通常曠日費時，需考量住戶意願、權利變換分配及法規限制。

專家建議，民眾若有意投資老屋博取都更紅利，除了考量屋齡與地段外，仍需評估產權複雜度與自身的資金控管能力，並非所有老屋都能順利走向重建之路。