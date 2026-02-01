第一次賣房！和買家「議價一整晚」結局傻眼　一票喊套路

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者陳致平攝）

記者周亭瑋／綜合報導

房市交易過程中，斡旋階段常被視為買賣雙方拉鋸的關鍵，但若未確實完成程序，也可能成為糾紛源頭。一名屋主近日分享，首次賣房時與買方價格都談好了，卻在未簽斡旋單的情況下讓對方回去考慮，最終卻等來一句不買了，讓他直呼一整晚議價「根本議心酸的」，心情大受打擊。

買賣共識達成後卻遭反悔

該名網友在臉書社團「買房知識家」發文表示，自己是第一次賣房，因缺乏經驗，在議價前並未要求買方，先簽署斡旋單並支付斡旋金；結果雙方明明已經談妥價格，房仲卻還讓買方回去考慮一個禮拜，「然後就沒有然後了。」

他直言，花了一個晚上議價，沒想到是在議心酸的，整個被「莊孝維」，對於這種狀況感到相當錯愕。

交易現場變數多 網友分享傻眼經歷

貼文曝光後，引來一些過來人經驗談。有人指出，曾遇到買方寫了斡旋並約見面談，卻因身旁朋友不斷「咬耳朵」，而突然發脾氣棄買，結果該房產一周後以更高價成交。

還有另一名房仲分享，曾有買方在所有人員到場、甚至他親自遠赴對方工作地收斡旋後，買方一進見面就說不買了，讓他只能對大老遠趕來的屋主不斷道歉、鞠躬。

網友：恐為測試底價策略

對於原PO的遭遇，網友們紛紛回應，「其實你是被菜鳥仲介裝肖仔，說讓買方回去考慮⋯講白話就是破局了啦」、「我的房仲都要我簽斡旋才能談價格」、「有急賣嗎？不急就以後再賣，賺更多唷」、「當天要簽約阿，沒簽約都不算數，有簽約就賺違約金，又沒虧」。

另一部分網友則提醒，這可能是常見的議價套路。網友們洗版回應，「其實很有可能，這組買方從頭到尾都是空氣，只是在測試你底價」、「完蛋了，屋主底價被騙出來了」、「你成功讓仲介知道你實際的底價了，下次再出的價格也都不會比現在底價還高」。

法律保障機制與交易規範

根據現行不動產交易慣例，為確保買賣雙方誠信，通常會採取「斡旋金」或「內政部版要約書」制度。若買方反悔，已簽署之斡旋金將轉為定金並沒收歸屋主所有；反之若屋主反悔，則須加倍返還。

專家建議，屋主在議價前應堅持「無斡旋不議價」原則，並在談妥價格當下立即簽訂書面契約，以免底價曝光後失去後續談判籌碼，徒增交易風險。