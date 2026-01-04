斑馬線完成全面體檢！　北市280處校園照明升級



▲校園周邊夜間照明升級。（圖／翻攝自台北市工務局）



記者陳香菱／綜合報導

為提升校園周邊道路夜間安全，臺北市政府工務局公園處於114年完成全市小學、國中及高中周邊道路及行穿線照明檢查。截至114年12月底，已盤點280處校園，並啟動改善作業，累積完成67所學校（92處）的照明提升，確保學童放學後返家路線更加明亮、安全。

校園周邊夜間照明升級 學童返家更安全

公園處配合市府交通安心行政策，從112年至114年，分三年進行校園周邊照明安全檢查。114年針對剩餘的80處學校完成盤點，並對內湖國小、金華國中及協和祐德高中等13處照度不足地點進行補強，校園周邊照明環境已全面升級。

[廣告]請繼續往下閱讀...



▲校園巷弄也是盤點的重點。（圖／翻攝自台北市工務局）



精準檢查 確保行人安全可見



公園處處長藍舒凢指出，此次檢查範圍涵蓋學區主要出入口、行穿線路口及校門轉彎處。她強調，夜間照明不僅是讓道路變亮，更重要的是讓行人能被清楚看見。完成的80處學區照明改善，旨在為行穿線上的孩子們提供足夠的光線保護。

動態盤點 持續守護學童安全



公園處路燈科科長鄭博文補充說明，部分校園周邊因路燈不足形成暗區，已優先啟動改善機制，增設路燈進行補強。未來公園處將採動態盤點方式，視需求持續改善照明不足地點，全力守護學子回家的安全路徑。