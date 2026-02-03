死亡比出生多2倍「房價」會崩嗎？　 資深人士搖頭提1原因

▲中台灣最大重劃區的14期重劃區。示意圖非本文事發地。（圖／記者陳筱惠攝）

記者葉國吏／綜合報導

台灣人口結構急劇變化，2025年底死亡人數預計將是新生兒的兩倍，甚至未來可能擴大到三倍以上，有網友提出「房子愈來愈多、人口卻逐年減少」的論點，直言，沒有年輕新住戶接手，房價終將崩潰，引發網路熱議。

空屋數量與市場現實 主流市場需求不減

不過，這個說法馬上被不少資深房市討論者反駁。他們指出，不能直接把所有空屋都算進市場供給，因為多數透過繼承釋出的住宅位於偏遠地區、生活機能差或是屋齡太老，這些老公寓即使再便宜，也很難吸引主流市場買家。這些房子往往進不了主流交易市場，對熱門區域房價影響有限。

反觀現在市場上真正熱賣的，還是交通方便、生活圈完整的精華地段新大樓。熱心網友形容，這種現象就像熱門餐廳總是在排隊，或特斯拉（Tesla）新車交車潮一樣，需求只集中在「好產品」上。即使整體房屋數增多，熱門區域依然是供不應求。

▲台中市公辦第14期美和庄市地重劃區。示意圖非本文事發地。（圖／台中市政府）

外籍人口與兩極化現象 房價上漲背後的真相

有些人則從外籍勞工與國際人才的角度切入，認為未來他們會是租屋、買房的新主力，甚至有人半開玩笑說「外勞買房會買到你懷疑人生」。較理性的聲音則援引日本經驗，認為人口減少不會讓全國房價平均下跌，而是讓首都圈更貴、鄉下更空，出現房市兩極化。

至於為什麼房價還撐得住？有網友直言，真正讓房價上升的關鍵是通貨膨脹，而不是人口數字。現在房市主力還是七、八年級生（1970-1989年出生），無論是已經買房的，還是有意願換屋的人，數量都還很可觀。

潛在買盤仍多 難見全面性崩盤

對於期待房價大幅下跌的聲音，多數網友並不認同。他們認為，會上網問這個問題的人，其實是希望房價崩盤好進場買房。只要市場上還有大批潛在買家，全面性房市崩潰的機率就很低。多數人預期未來即使修正，也只會是局部區域調整或價格整理，不會出現全台大跌的狀況。