她滿30歲「是不是該買房了？」　網一面倒：跟男友還在等

▲原PO思考是否要買房。（示意圖／取自Pexels，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

不少人邁入30歲後，開始對人生下一步產生不同思考，特別是「要不要買房」這件事。近日就有一名女網友分享，剛滿30歲的她，突然發現結婚、買房等過去覺得還很遙遠的議題，突然就被推到眼前，讓她開始思考，是否該替自己準備一個「定下來」的選項。貼文曝光後，引起討論。

網友30歲了！開始考慮要不要買房

[廣告]請繼續往下閱讀...

這名女網友在 Dcard 上，以「步入30了該不該買房」為標題發文表示，她剛過30歲，不僅注意到身體狀況、家人與男友也陸續聊到結婚、買房等話題，讓她也忍不住思考，是否該開始為未來做準備。

因此，原PO最近沒事就上網看房，並特別留意一些討論度高的建案。而她就發現，一些曾經不好預約、需要排隊的建案，如今竟能直接線上留資料、預約了解，這樣的變化讓她的感受很微妙。

網友擔心未來房價再漲！曝身邊人的看法

原PO坦言，這情況讓她心情有些複雜，也擔心如果現在不慢慢開始看，未來是否又會遇到回溫、價格再度上漲的情況？不過她也提到，身邊人的聲音很不一樣，有人打算一路租屋到老；有人未來想到日本生活；當然還有人認為現階段可以先看房、先做功課，不必急著下決定。她目前仍在觀察中，也好奇大家現在是選擇再等等，還是打算怎麼做？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「覺得還是可以再觀望」、「我也還在觀望，跟男友還在等價格下來」、「我是覺得可以慢慢看耶，有些老房價格跌很多」、「現在買房子要拿半輩子來換，我寧願拿那些錢享樂，也不要工作這麼累，依然被錢追著跑」、「完全不會，台灣房價有點誇張」、「我會選擇省錢退休直接住日本」。話題引發討論。