社區裝監視器拍「唯一出入口」！男油漆抹鏡頭　挨告喊：正當防衛

▲賈男不滿監視器拍攝整層住宅唯一出入口，以油漆塗抹鏡頭，因此挨告。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者莊智勝／台北報導

台北市某社區管理委員會控訴，其經過區分所有權人會議同意，並基於住戶安全考量，於樓梯間架設監視器，未料賈姓住戶認為拍攝範圍侵害個人隱私，竟私自以油漆塗抹監視器鏡頭，致其不堪使用，因此提告求償1萬7000元。台北地院法官審酌後，判處賈男應賠償1萬7000元。可上訴。

判決書指出，社區管委會經過區分所有權人會議同意，於社區範圍內設置監視器，目的是基於住戶安全考量，一切依法有據，且拍攝角度、範圍皆為公共區域，並無不法；然賈姓住戶卻以貼膠帶、甚至油漆塗抹鏡頭方式遮蔽，致使監視器毀損不堪使用，因此提出科技公司報價暨出貨單，向賈男請求損害賠償1萬7000元。

對此，賈男駁斥，管委會區權人會議程序不合法，決議效力高度可疑，管委會於一樓大廳、電梯等公共區域設置監視器欠缺合法授權，安裝程序有重大瑕疵，後管委會逕自決定新增樓梯間監視器，欠缺合法決議基礎，對準整層住宅唯一出入口錄影長達9個月，已超出一般公共區域管理目的，侵害隱私權、人格權與個人資料自主權，因此自行嘗試排除侵害，並強調自己的行為具備必要性、相當性，符合正當防衛要件，是管委會違法在先，不得主張賠償。

台北地院法官審酌，監視器拍攝角度屬公共區域，經區權人會議決議而設置，堪認係為公共安全或管理而設，難認有侵害隱私權之情事，縱使賈男認為決議不合法，應於決議當場表達異議，並得於決議後3個月內請求法院撤銷其決議，但賈男捨此不為，且在監視器架設後不申請開會討論拆除事宜，或採取報案、提起訴訟等救濟方式，卻逕行毀損財物，難認有何正當防衛，因此判定管委會求償有據，賈男應賠償1萬7000元。全案可上訴。