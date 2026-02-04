信用管制打房逾1年！他曝房價「不跌反漲」：這張圖是鐵證

▲原PO認為，未來的房市劇本全看央行的「新青安」政策。（圖／ET資料照）

記者王麗琴／綜合報導

央行第七波信用管制已實施一年多，整體房市明顯降溫，但房價到底跌了多少？未來還會下跌嗎？就有一名網友分析指出，未來房市的走勢基本上全看「新青安」。若政策持續，房市將「量緩價漲」；若新青安喊卡、信用管制解除，則轉為「價緩量漲」，結論是：目前完全看不出大跌的可能。

該名網友在PTT home-sale板以「信用管制未來可能」為題發文，表示從「上次金龍講完後，再看看歷史信用管制走勢和交易量還有使建照」，認為未來房市的走勢全看「新青安」。如果之後持續新青安政策或是加碼，就是「量緩價漲」；如果新青安停止就是信用管制解除，將轉為「價緩量漲」，且目前還是看不出來房市下跌的可能。

[廣告]請繼續往下閱讀...

為什麼跌不下來？原PO曬出一張「營造工程物價指數」走勢圖，強調隨著基本工資調漲，及營建成本一路不回頭，這才是房價最硬的底氣。他認為這場局是「稅收流動性」與「印鈔資產上漲」的博弈，除非發生缺電或兩岸半導體、鋼鐵出現重大變數，否則房價難回頭。

貼文一出網友在留言區吵翻天！有網友聲稱台南、高雄房市已經「雪崩」，預售屋斷頭一堆，隨即被其他人反酸：「雪崩5%嗎？」「中南部雪崩？真的相信這世上有平行世界」。

更多網友則直言這一切都是選舉策略，房市恐怕要等選舉近了才會釋放利多，「猜選前會鬆綁第二戶 至少回到7成」、「現在就是把不動產資金趕去股市」、「我感覺比較像是央行配合行政院壓到更接近選舉再來釋放利多」。