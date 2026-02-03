開賓利卻欠2萬房租！神祕老闆「狂寄名車照」　房東崩潰：公證沒用

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

作家黃大米日前分享友人經歷，其在南部購入新房並裝潢出租，原以為遇到豪氣房客，對方自稱是開賓利、擁有多間房產的中古車商；不料，交屋後房客卻頻頻以「資金凍結」為由積欠房租。儘管雙方簽有公證租約，受限於法律程序，房東至今仍拿對方沒轍，只能眼睜睜看著對方白住，感嘆法律保護壞人。

自稱「豪氣有錢人」 卻是租屋惡霸

黃大米透露，友人當初因買不起北部房產，轉往南部購屋收租。開租之初，一名從事中古車買賣的房客表現得相當爽快，不僅強調自己名下有七、八間房產，更因追求居住品質才選擇租下這間高級新成屋。

然而，該名房客隨後開始慣性遲繳，每當房東催款，便以「明天一定讓你滿意」、「不是錢的問題」等語推託。

炫富話術齊發 存款凍結成藉口

面對催繳，該房客甚至宣稱自己有幾千萬存款，但因官司遭凍結，還傳送停在機場的賓利名車照片自證明財力。友人雖以「要養小孩、繳補習費」苦求對方支付兩萬元房租，對方卻持續鬼扯「銀行轉帳限額」。

另一位朋友B聽聞後，大笑反諷道「乾脆拍一張飛機照片回傳給他」，直言這種自稱有錢人的房客還不如無家者。

公證租約難敵法律程序

最令房東無奈的是，雖然當初應房客要求進行租約公證，但依據現行法律，房客積欠兩個月房租需先從押金扣抵，押金扣完後還得再欠繳兩個月，房東才能聲請強制執行。

這段長達數月的空窗期讓房東毫無保障，友人為此加入房東互助群組，才發現遇到「職業老手」真的沒轍，目前只能放任對方繼續白住。

法律追緝實務與困境

針對此類租賃糾紛，法界人士提醒，即便有公證租約可免去訴訟程序直接強制執行，但行政作業仍需耗費數月。律師建議，房東在篩選房客時，除了觀察財力外，更應留意對方的信用評價。若遇到惡意欠租，應及早發出存證信函留存證據，以縮短後續強制執行的等待時間，避免損失擴大。