想在嘉義結婚買房　他一看「2房開價1400萬」傻眼：貴到不可思議

記者施怡妏／綜合報導

一名男網友表示，與女友在嘉義認識並交往，由於雙方都是外地人，考慮在嘉義結婚並買房，不過最近看了幾間房後，發現嘉義市區的房子落差很大，屋齡高於15年的房子，大樓管理極差，而新大樓裝潢不錯，也有良好的物業管理，但價格都要破千萬，讓他們遲遲無法下手。

有網友在Dcard發文，與女友平時工作都在嘉義市，打算在當地結婚買房，但看過不少物件後，卻發現嘉義市的大樓品質參差不齊，尤其屋齡15年以上的社區，幾乎都沒有完善的物業管理，「大多數只有一位老阿伯坐在門口」，樓梯間、走廊被拿來當鞋櫃、放安全帽的情況相當常見，管委會幾乎沒有實質作用。

他指出，嘉義市老大樓普遍缺乏現代化管理，即使有熱心住戶願意組織管委會，卻反被政府人員潑冷水，「幹嘛一定要成立管委會？用代表就好了」。

想找有大廳、高挑設計與專業物業的現代化大樓，選擇卻極為有限。「新大樓雖然開始有物業，但市區一坪動輒要價30萬至40萬，兩房開價逼近1300萬、1400萬，就連預售屋也越來越貴」，讓他不禁擔心「我們收入算中上，也負擔得起，但真的怕買在高點。」

貼文曝光，掀起網友討論，「嘉義市區腹地小，青壯年人口外流，需求人口結構不夠推動市區形成大樓，而且嘉義的房子貴好久了」、「嘉義確實房價高得不可思議，跟台中差不多了，嘉義到底憑什麼？」「買這個很難脫手吧，年輕人口都外移了」。也有網友推薦，「不在乎煙囪的話，我會選湖子內的透天」、「我們是買湖子內，的確也貴 ，但是2房1000內還是可以的」。