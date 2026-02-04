ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

房貸40年真的不可怕？他喊「年紀太大」才是　兩派吵翻

▲▼領錢,鈔票,ATM,一疊千鈔。（圖／記者劉維榛攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

近來不少人討論「房貸40年」到底可不可怕，有過來人分享心得，認為真正可怕的不是貸款年限，而是年紀太大時，銀行根本不想借錢給你。他指出，過去常聽到「房子年齡＋借款人年齡不能超過多少」的說法，也有人說現在更看重貸款年限與借款人年齡，甚至連「以房養老」都跟年紀脫不了關係，話題引發討論。

該名網友在PTT的home-sale板發文表示，自己對「30歲買房背40年房貸」其實不太恐懼，反而擔心的是「等你年紀大了，銀行還願不願意借你錢」。他提到，有人認為年輕不買房，老了可能連房東都不想租房子給你，但他也疑惑，如果未來整個社會都是老人，房東與銀行真的還有得挑嗎？因此想聽聽大家的實際經驗，特別是超過40歲、50歲後申貸是否還順利。

貼文曝光後，網友們紛紛分享看法與自身經驗。有網友表示，多數人其實房貸繳不到15年就提前還清，40年只是拉長年限、降低壓力的工具；也有人認為，貸款年限越長，代表每月負擔越小，反而更有彈性。不過也有實務經驗指出，年紀確實會影響銀行態度，有人就分享自己40歲申請30年房貸被勸退，改成40年才順利核過。

討論串中也不乏正反意見交鋒，有人直言「貸款40年不可怕，一輩子繳房租才可怕」，也有人酸說，會貸那麼久通常就是沒錢；但隨即遭到其他網友反駁，認為能借低利長期資金，本來就是一種財務策略。整體來看，多數人認同，房貸年限不是重點，真正的關鍵在於年齡、收入穩定度，以及自己能否承受長期負債的心理壓力。

房貸40年真的不可怕？他喊「年紀太大」才是　兩派吵翻

