ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

包租公司要求女大生「填家長同意書」！租約破局拒還3900元定金

▲▼套房,租屋,房間,單獨衛浴。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲21歲黃姓女大生租屋竟遭包租代管公司要求填寫「家長同意書」。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者莊智勝／台中報導

台中一名黃姓女大生控訴，114年6月由劉姓男子帶看房屋，並支付3900元定金表達承租意願，未料5天後劉男竟要求黃女必須由父母親填載「租屋家長／監護人同意書」；黃女當時21歲，自認已經成年，拒絕填寫家長同意書，雙方租約破局，劉男竟據此拒絕退還定金。經黃女提告後，台中地院法官審酌，判劉男應返還3900元。可上訴。

判決書指出，黃姓女大生114年6月由劉男帶看某處房屋後，表達有意承租，並依劉男要求交付3900元定金，未料5天後劉男竟改口，要求黃女必須由父母親或監護人填載「租屋家長／監護人同意書」。黃女認為，雖然她還是學生，但已經21歲，法律上為成年人，有完全行為能力，無所謂法定代理人或監護人，不需父母同意或允許，劉男要求顯然不合法律規定。

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃女還指出，該同意書所載之內容，除要求其父母應承擔租金之支付外，還涉及連帶賠償責任，根本就不是單純的「家長同意」，黃女因此拒絕簽署，未料劉男竟據此向她表示，若未簽署同意書，即無法完成租賃；黃女獲悉後要求退還定金，但卻遭到劉男拒絕。黃女認為，雙方租賃契約破局，且不可歸責於她，劉男自有全額退還定金之義務，因此提告請求返還3900元。

對此，劉男的抗辯，表示他為包租代管公司之員工，代表公司出租房屋予黃女，在收到定金後已將金額匯入公司帳戶中，考量黃女為學生，無穩定收入，公司因此要求黃女應請家長簽署系爭空白同意書，作為租賃契約之連帶保證人，黃女起初同意，但事後卻反悔，致租約不能成立，自不能請求返還定金；再者，定金系由公司收取，劉男並無返還義務，請求法官駁回。

台中地院法官審酌，該同意書除要求家長對違約金、損害賠償、費用補償等金錢給付義務，負連帶保證責任外，還要求子女準時返家、遵守紀律；且簽名欄除要求父母身分證字號、連絡電話外，還要求黃女填寫就讀學校、班級。

法官認為，黃姓女大生已經成年，依《民法》規定已無所謂父母為其法定代理人或監護人之情形存在，劉男要求她填寫家長同意書，顯然依法無據，雙方租約破局，無法歸責於黃女所致；另劉男稱定金系公司收取云云，但劉男為洽商租賃契約之當事人，定金之不當得利應認由劉男所取得，劉自應付返還責任，因此判劉男應返還3900元予黃女。全案可上訴。

關鍵字：大學生租屋包租代管家長同意書房產雲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

走路3分鐘到Y3！「文山木柵案」簽約　預計2032年完工

國家住宅及都市更新中心在26日與將捷集團完成台北市「文山木柵都更案」簽約。此案將興建兩棟住宅大樓，總投資金額達37.89億元，預計2032年完工，為木柵地區注入全新生活樣貌。

4小時前

原空軍宿舍！新北泰山「貴和安居B」2029完工

國家住都中心和國防部聯合推動的社會住宅「貴和安居B」近日舉行動土典禮，這也是中央在新北市動工的第27處社會住宅，該案預計可在2029年完工，並為當地提供688戶居住單元。

5小時前

「以房養老」衝新高！2025年辦1359件、核貸96億元雙破紀錄

銀行持續推動以房養老業務，金融監督管理委員會最新統計顯示，2025年全年以房養老辦理件數達1359件，年增15.13%，核貸金額約96億元，年成長18.86%，單年度件數與核貸金額雙雙改寫歷史新高。金管會指出，成果可能與房地產價格走高、銀行積極宣導，以及高齡者對資產活化接受度提升有關。

6小時前

新竹蛋白區也狂漲！他見這2區「每坪喊到60萬」嘆：只能越買越遠

近年新竹房價飆漲，甚至被稱為「瘋城」，蛋白區房價也水漲船高。有網友指出，新竹市區與竹北的房價早已高不可攀，連過去被視為較實惠的竹東、芎林地區，如今也直逼每坪50至60萬元，驚呼「新竹現在連外圍都這麼貴？」貼文引發大批竹科上班族共鳴，「一堆都被趕到青埔跟頭份」、「我被洗到去買台中」。

7小時前

房客大放送！房東驚見「花園少一半」：限妳48小時恢復原狀

國外一名房客在未經允許的情況下，擅自把租屋處的花園一半區域「送給鄰居」，還移動花園圍欄的位置，這一切直到房東進行例行檢查時才發現狀況不對，氣得與房客對質。英國房產專家魯克（Jack Rooke）分享兩人的對話紀錄到網路上引發討論，大多數網友選擇力挺房東。

7小時前

房仲：今年收入420萬元卻高興不起來　悲觀看未來越賺越少

央行打房讓房市持續冷清，一位房仲業者在網路透露，雖然今年收入達420萬元，卻對未來房市前景感到憂心，甚至表示存不到什麼錢。這個話題一出，網友熱烈討論收入與壓力的落差感。

8小時前

她滿30歲「是不是該買房了？」　網一面倒：跟男友還在等

不少人邁入30歲後，開始對人生下一步產生不同思考，特別是「要不要買房」這件事。近日就有一名女網友分享，剛滿30歲的她，突然發現結婚、買房等過去覺得還很遙遠的議題，突然就被推到眼前，讓她開始思考，是否該替自己準備一個「定下來」的選項。貼文曝光後，引起討論。

8小時前

第一次賣房！和買家「議價一整晚」結局傻眼　一票喊套路

房市交易過程中，斡旋階段常被視為買賣雙方拉鋸的關鍵，但若未確實完成程序，也可能成為糾紛源頭。一名屋主近日分享，首次賣房時與買方價格都談好了，卻在未簽斡旋單的情況下讓對方回去考慮，最終卻等來一句不買了，讓他直呼一整晚議價「根本議心酸的」，心情大受打擊。

9小時前

包租公司要求女大生「填家長同意書」！租約破局拒還3900元定金

台中一名黃姓女大生控訴，114年6月由劉姓男子帶看房屋，並支付3900元定金表達承租意願，未料5天後劉男竟要求黃女必須由父母親填載「租屋家長／監護人同意書」；黃女當時21歲，自認已經成年，拒絕填寫家長同意書，雙方租約破局，劉男竟據此拒絕退還定金。經黃女提告後，台中地院法官審酌，判劉男應返還3900元。可上訴。

9小時前

還完就70歲了　他疑惑房貸「一背40年」不可怕嗎？大票反搖頭

有網友表示，最近和同事聊天時，意外得知對方房貸一簽就是40年，從30歲一路背到70歲，原以為壓力爆表，可深入聊完才發現，對方帳戶裡的存款早就足夠還掉將近三分之二的貸款，卻完全不打算提前清償，還脫口一句「傻了才現在還完」。這讓原PO瞬間滿頭問號，話題引來內行人解惑。

9小時前

【我不是變態QQ】店員奔跑接客「內褲意外露出」　顧客嚇壞奪門逃出

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

第一次賣房！和買家「議價一整晚..

房仲：今年收入420萬元卻高興..

移工愛買「3件套」　撐起中壢車..

開箱700坪「衣鳳百貨」！謝典..

他疑惑房貸「一背40年」不可怕..

包租公司要求女大生「填家長同意..

2大2小「獨棟透天vs舊公寓」..

買房選文山or北投？　北投苦主..

「隱形冠軍」火力全開　豪砸12..

翻修50年老透天「加價300萬..

ETtoday房產雲

最新新聞more

「文山木柵都更案」簽約

新北泰山「貴和安居B」2029..

房價撐腰！「以房養老」破紀錄

新竹蛋白區也狂漲！他見這2區「..

房客把花園送鄰居　網一面倒力挺..

房仲：今年收入420萬元卻高興..

她滿30歲「是不是該買房了？」..

第一次賣房！和買家「議價一整晚..

包租公司要求女大生「填家長同意..

他疑惑房貸「一背40年」不可怕..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366