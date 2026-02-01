包租公司要求女大生「填家長同意書」！租約破局拒還3900元定金

▲21歲黃姓女大生租屋竟遭包租代管公司要求填寫「家長同意書」。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者莊智勝／台中報導

台中一名黃姓女大生控訴，114年6月由劉姓男子帶看房屋，並支付3900元定金表達承租意願，未料5天後劉男竟要求黃女必須由父母親填載「租屋家長／監護人同意書」；黃女當時21歲，自認已經成年，拒絕填寫家長同意書，雙方租約破局，劉男竟據此拒絕退還定金。經黃女提告後，台中地院法官審酌，判劉男應返還3900元。可上訴。

判決書指出，黃姓女大生114年6月由劉男帶看某處房屋後，表達有意承租，並依劉男要求交付3900元定金，未料5天後劉男竟改口，要求黃女必須由父母親或監護人填載「租屋家長／監護人同意書」。黃女認為，雖然她還是學生，但已經21歲，法律上為成年人，有完全行為能力，無所謂法定代理人或監護人，不需父母同意或允許，劉男要求顯然不合法律規定。

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃女還指出，該同意書所載之內容，除要求其父母應承擔租金之支付外，還涉及連帶賠償責任，根本就不是單純的「家長同意」，黃女因此拒絕簽署，未料劉男竟據此向她表示，若未簽署同意書，即無法完成租賃；黃女獲悉後要求退還定金，但卻遭到劉男拒絕。黃女認為，雙方租賃契約破局，且不可歸責於她，劉男自有全額退還定金之義務，因此提告請求返還3900元。

對此，劉男的抗辯，表示他為包租代管公司之員工，代表公司出租房屋予黃女，在收到定金後已將金額匯入公司帳戶中，考量黃女為學生，無穩定收入，公司因此要求黃女應請家長簽署系爭空白同意書，作為租賃契約之連帶保證人，黃女起初同意，但事後卻反悔，致租約不能成立，自不能請求返還定金；再者，定金系由公司收取，劉男並無返還義務，請求法官駁回。

台中地院法官審酌，該同意書除要求家長對違約金、損害賠償、費用補償等金錢給付義務，負連帶保證責任外，還要求子女準時返家、遵守紀律；且簽名欄除要求父母身分證字號、連絡電話外，還要求黃女填寫就讀學校、班級。

法官認為，黃姓女大生已經成年，依《民法》規定已無所謂父母為其法定代理人或監護人之情形存在，劉男要求她填寫家長同意書，顯然依法無據，雙方租約破局，無法歸責於黃女所致；另劉男稱定金系公司收取云云，但劉男為洽商租賃契約之當事人，定金之不當得利應認由劉男所取得，劉自應付返還責任，因此判劉男應返還3900元予黃女。全案可上訴。