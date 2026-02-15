為了省錢租雅房　見室友「超噁3行為」超崩潰！過來人勸：快逃

▲室友衛生習慣超差。（圖／ETtoday資料照）



記者施怡妏／綜合報導

租屋住雅房的話，如果遇到自顧自的室友，房東又不打算插手打掃浴廁清潔，真的讓人很頭痛，一名網友表示，為了省錢選擇租「共用衛浴」的房子，結果卻是悲劇的開始，室友洗完澡不撿頭髮，也不愛沖馬桶，有次半夜起床上廁所，看到有不明液體流出，崩潰到想直接退租。

有網友在粉專「靠北租屋」發文，當初為了省房租，選了共用衛浴房型，結果室友各種生活習慣讓人傻眼。洗澡不清理頭髮、牙膏噴得整面鏡子，馬桶也經常不沖水就離開。

最讓他崩潰的是，某天半夜起來上廁所，打開燈竟看到馬桶邊緣流出一灘「不明液體」，瞬間嚇到心神俱裂，「我那瞬間直接想退租。共用衛浴真的是人性考驗，遇到這種根本是地獄難度。」

貼文一出，網友紛紛搖頭，「共用衛浴真的要靠人品」、「不明液體那段我直接吐了」、「每天進浴室都像開盲盒，看看今天有什麼驚喜」「省那幾百塊，換來心理創傷」、「我以前也為了省錢住雅房，衛生習慣真的不能忍，後來直接搬到套房，從此心靈平靜」、「可以接受跟朋友合住共用，但陌生人真的無法」、「租套房吧，衛浴真的很重要，想想肚子痛的時候有人剛進去洗澡，會很崩潰」、「對我而言跟外面流動廁所差不多，打死不租雅房」。