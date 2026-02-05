年輕人躺平是因「對房市不了解」？他試算1200萬小宅：沒那麼困難

▲面對高房價與低薪時代，許多年輕世代選擇放棄購屋。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者王麗琴／綜合報導

在這薪水跟不上通膨的時代，不少年輕世代逐漸從過去的「買房成家」，變成「與其拚命存錢、拮据過著生活，不如早點放棄」，成了「躺平一族」。就有一名網友透露，最近與20至30歲的年輕人聊到買房時，發現他們不約而同採取「躺平」的態度，認為買了房生活品質會歸零；於是原PO試算一間1200萬元小宅的還款金額後，這些年輕人驚訝發現買房根本沒有那麼困難；原PO認為，年輕恐懼買房是源於不了解。貼文引發熱議。

該名網友在PTT home-sale板以「不去了解是不是才是最可怕？」為題發文，表示最近跟一些20至30的的年輕人聊天，聊到買房他們不約而同都是說「不可能」、「我已經躺平了」這樣的說法；原PO好奇問「為什麼？」這些年輕的答案不外乎是「台灣的房地產世界最貴」、「少子化未來房子沒人要了我等那時候就好」、「不吃不喝要30年才能買房」、「買了房生活品質就歸零」，等等這類的空空話術。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO靈機一動就試算了一間「1200萬元左右的小宅」所需的費用，像是頭期款是多少、貸30-40年一個月還款多少、寬限期的話每個月多少；沒想到這些年輕人在聽完後驚訝發現，買房根本沒有那麼困難，甚至有人說「蛤？原來沒有新聞說的或是我想像中那麼恐怖 」，讓他直呼「買房本身並不可怕，可怕的是完全不去了解吧？」

貼文一出立即引發熱議，不少網友對於原PO的「試算」大潑冷水，認為這些年輕人應該只是在敷衍他，「搞不好人家真的不想買附和一下而已 ㄟˊ～真的欸～真的沒有很難～」、「就像問小孩好不好吃，會說好吃，問還要不要，笑笑的看著你」。

不認同原PO者則認為，1200萬元在當前房市僅能買到「鳥籠套房」或「40年老公寓」，即便負擔得起也不願買單，「鳥籠套房嗎？ 房版空空對標的都是3000萬以上才能買到勉強可以居住的房」、「1200頭期款要240萬你以為那麼好存喔」、「花30 40年買一個鳥籠才是比較可怕的事ㄅ」。

留言中亦延伸出「繼承vs奮鬥」的落差，有人認為，不少年輕人底氣來自於等繼承，因此將薪資投入生活享樂而非房貸，「現在獨生子女大不了等繼承 最多沒賺到而已 真不會怎樣」、「他們就等繼承吧，把賺得錢拿去過爽爽，家裡有房就是爽」；更有網友點破，35歲前買房者多半有父母贊助，單靠月薪4到5萬元要在都會區購屋，現實壓力並非單純公式試算就能化解，「我經手的過戶案件至少都是萬以上，這年紀買房大多是父母贊助」。