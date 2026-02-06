房客拒繳租金「房東怒撕租約」反挨告　喊冤仍判拘役

▲女子怒撕文件。（AI協作圖／記者葉國吏製作，經編輯審核）

記者葉國吏／綜合報導

桃園八德一名女房東將空屋租給鄧姓男子，沒想到房客入住後長達10個月不繳房租，女房東協商時憤怒撕毀房客手上租約，還把碎片帶走，結果反被房客報警提告，法院判她毀損文書罪拘役15日，可易科罰金15萬元，仍可提出上訴。

房東協商爆爭執 撕租約遭控毀損

去年4月，女房東與房客到八德區的基督教大湳禮拜堂談判，兩人原本想解決租金和物品歸還問題，沒想到現場火藥味十足，女房東情緒失控，當場把房客持有的租賃契約撕碎，還把碎片裝進包包裡帶走。房客覺得自己權益受損，立刻報警，指控女房東毀損文書和強制罪。

檢方調查後，檢視了現場的錄音檔和譯文，認定雙方爭執主要圍繞沒繳房租和屋內物品缺失。雖然有激烈爭吵，但女房東並沒有強逼房客還款或歸還物品，不符合強制罪要件，最後僅以毀損文書罪起訴。

房東喊冤契約自己買 法官認定屬房客財產

法院審理時，女房東堅持自己無罪，強調租約是她花錢買的，而且房客從頭到尾都沒付過房租，自己只是表達憤怒才撕毀。她的律師也主張，租賃關係不會因為紙本損毀而失效，而且房東手上還有備份，損害不大不該被罰。

法官則認為，雖然契約由房東購買，但租約一式兩份，雙方各持一份，交給房客那份就屬於房客財產。租約是證明權利義務的重要文件，隨意毀損會讓房客日後舉證困難，損害其權益。法官強調，女房東年近五十，具備社會經驗，因憤怒撕毀法律文書屬於重大損害。

判刑可易科罰金 仍可上訴

綜合考量，法官認定女房東因租約糾紛未理性處理，反而損壞房客持有的契約，侵害對方權益。女房東始終否認犯行，且尚未和房客和解或賠償損失，考慮房客確實長期未繳房租才量刑。最終判女房東拘役15日，可選擇繳納15萬元罰金替代刑期，判決仍可提出上訴。