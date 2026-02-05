台股飆3萬、台積破1700！台北預售屋主「全押房」：押錯邊好哭

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者許宥孺攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

最近有買房族表示，自己原本存了多年ETF，2023年為了跟上新青安、湊頭期款把ETF賣掉，後來又和當時未婚妻合買台北市預售，把未來幾年資金幾乎都綁進房子。如今看到台股衝上三萬點、台積電站上1700元，朋友買電子股財富快速翻倍，他忍不住感嘆自己像「等紅燈看人家暴衝」，話題引發討論。

股市狂飆 他喊「壓錯邊」想哭

該名網友在PTT的home-sale板以「押錯邊的感覺」發文，回憶2023年9月成了「橋頭勇士」後，為了拚頭期款，把存7年的ETF出清，賭政策與房市行情。後來確實也遇上了一段「全面起飛」的時期，但他坦言，那段行情更多是「看爽的」，真正讓資金動彈不得的，是年底又進一步買了台北市預售，幾乎把可運用的錢都鎖住。

結果現在回頭看股市狂飆，心情特別複雜，直呼「果然人是賺不到認知以外的財富」，自嘲只是懂買房的中產，這一年像被迫站在場邊。他也補充目前資產配置大約是股票5%、房地產94%、現金1%，讓自己更容易被市場起伏牽動情緒，「真的好不FOMO」。

買房VS買股？兩派論點曝

貼文引發討論，多數人紛紛不以為意，「股市常常怎麼上去怎麼下來，賺到的錢也是要買漲價後的房價」、「台積股票每天開盤都能買，但是北市好地段真的不等人」、「至少你買到台北市新房了，我相信買這個本來就不預期他會像股票暴漲。其實就是符合預期，看到別人賺而已」、「有賠嗎？看不懂，少賺而已吧」、「這波沒跟到，等下一波不就好。」

還有網友分享自己的情況，「我也是賣股，2022 all in」、「我兩波都剛好在起漲點。2019 新竹買房、2023 增貸全丟0050」、「那我說我2025年初才賣股買房會不會有安慰到你」、「2023年買的，現在還有賺一點，雖然股票漲多，但房產有槓桿效果，只是這一年來都沒漲了」、「完全可以共情，壓錯邊真的太痛苦，尤其本來房地產想比實價低一些，處分掉變現為先，結果還沒人要的感受真的很差，連讓我下車回去股市的機會都不給。」