「魯空理論」害慘空手自住客？網：2019年後還看空者只能加價購

▲台灣房地產市場長年處於「多空對峙」。（圖／翻攝自pixabay）

記者王麗琴／綜合報導

自央行啟動第七波信用管制以來，全台房市買氣明顯降溫，但房價卻未如預期下滑，整體仍呈現「量縮價盤整」的格局。就有一名網友針對「魯空網紅」的理論展開討論，質疑許多聽信房市崩盤預言的民眾，是否因此錯失入場時機，導致後來必須承受更高的購屋成本。貼文引發熱議，有網友認為忽略了資金大潮與通膨的威力，將使得原本的自住需求演變成要「加價購買」。

該名網友在《買房知識家【M傳媒】》社團發文，詢問有買房子的人，對「魯空網紅」的理論，有什麼想法呢？他認為許多聽信房市崩盤預言的民眾，是不是被拖累了幾年，導致後來房子買貴了很多。

貼文引發熱議，有資深網友分析，2014年至2018年期間房市確實處於盤整期，當時喊空的人都不是魯空，是「房產高手」；不過，到了2019年至2024年房市已大不相同，此時最好封鎖所有看空理論的資訊，不然最終下場就是買不起或買得更貴，「每天都說明天會下雨，說了半年後才下雨，然後覺得自己是對的」，暗諷看空者忽略了市場的走勢。

也有人認為，對於有自住需求者受看空論點的影響，期待房價修正，卻忽略了資金大潮與通膨的威力，演變成需「加價購買」，「晚一年買賠一台賓士」。還有購屋者表示，能尊重不買房的人，但對於宣揚「明天房價會崩盤，傻子才買房」的言論感到不滿，認為這是在製造無謂的對立。

多數網友則認為，網路上的空方理論雖能提供另一種觀點，但對自住客而言，要評估的是個人需求，網友建議，與其在網路上尋找崩盤的言論，不如務實面對市況，畢竟房地產的價值往往隨著時間遞增，對於自住者若盲目跟隨網紅理論而延誤買房時機，可能要付出沈重的代價，「魯空充斥你我生活，自己要頭腦清醒精準判斷不只為自己人生負責更是為下一代負責」。