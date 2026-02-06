台北老公寓「單價打6折」沒人要？　專家曝殘酷現實面

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者林挺弘攝）

記者周亭瑋／綜合報導

北市房價讓許多人望塵莫及；然而，最新數據顯示，即便老公寓具備低單價、高實坪優勢，在房價修正期卻跌得最慘。房產專家何世昌指出，公寓單價僅大樓6折，仍難擋「口嫌體正直」的購屋趨勢，大樓因生活機能完備，房價支撐力明顯更強。

公寓價格大縮水 跌幅高達大樓三倍

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據台北市地政局最新統計，去（2025）年9月北市整體房價雖較上月微漲，但若以近一年趨勢來看，全市房價下修約2.51%。其中，電梯大樓表現相對抗跌，月漲幅達1.2%；反觀老公寓則是災情慘烈，近一年房價重摔約7.05%，跌幅遠超整體平均。

即便目前老公寓均價每坪約48.1萬元，僅是大樓單價的6折，省下的「價差」仍無法吸引主流購屋族回流。

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者陳筱惠攝）

專家點破現實 現代生活機能成大樓「保值金牌」

房產專家何世昌發文感嘆，「老公寓便宜治百病，但跌起來要人命」。他分析，大樓雖然虛坪多、公設高，但「嫌貨才是買貨人」，大樓提供的收包裹、免爬樓梯、全天候保全等服務，精準打中不同族群的痛點。年輕人工作忙碌需要代收快遞，長輩隨年紀增長無法負擔爬梯之苦，單身女性則更看重保全帶來的安全感。

對於老公寓的未來，何世昌直言，最後的希望在於「重建」。若能押中都更，一輩子就能一口吃成胖子；但殘酷的現實是，大多數人等了一輩子也等不到那一次。

網友熱議：有能力買北市房 多數不願住公寓

網友們紛紛回應，「這幾年有能力買進台北市的人，多數不願意住公寓」、「大樓跟得上時代，舊公寓無法，人老了會被淘汰，公寓也是」、「老公寓是買來租給人家的，而且要買有都更機會的案子」、「這配置台北市大樓買不起，只能選公寓了」、「老公寓長住要面臨整修問題，算下來沒便宜很多」、「住大樓省事，還要等垃圾車好煩」、「這幾年台北市大樓漲得不像話，公寓真的變便宜了」、「除非賭都更，否則自住真的選大樓」、「非自住長期出租風險也是高」、「兩個小孩需要三房，大樓買不起只能買公寓」。