七期「寶字輩」豪宅客月花21萬續租　月租1年漲1萬

▲▼寶輝一品花園,七期,歌劇院,第一排,破億交易 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲國家歌劇院第一排的指標豪宅「寶輝一品花園」租戶續租，以月租金21萬元，成功蟬聯年度租金王。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

2025年台中豪宅租金王，七期豪宅以壓倒性優勢狂掃9席。其中，位於國家歌劇院第一排的「寶輝一品花園」租戶續租，以月租金21萬元，成功蟬聯年度租金王。信義房屋專家表示，對於金字塔頂端客層而言，「資金靈活度」遠比擁有一張權狀重要。

回顧2025年榜單，七期重劃區展現強大韌性，前9名全數回歸西屯。除寶輝體系拿下第1、第4名外，老牌豪宅「聯聚仁愛大廈」以月租17.5萬元，奪下亞軍，另外「親家雲硯」則憑藉高樓層合併戶優勢，以15.5萬元位居季軍。

根據實價揭露，「寶輝一品花園」租賃戶自2024年起，採1年1簽的形式，2024年月租20萬元、2025年則來到21萬元，租期至2026年1月。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

此外，位於台灣大道上的「鄉林皇居」依然是榜單常客。但仍有2戶擠進前10名，月租金落在11.4萬元~12萬元之間。
每個月花21萬元租房子，聽在一般人耳裡似乎不可思議，但在富豪眼裡，這卻是一筆精打細算的聰明帳。信義房屋台中新光店店經理周子凡指出，對於金字塔頂端客層而言，「資金靈活度」遠比擁有一張權狀重要。

周子凡舉例試算：「像『寶輝一品花園』這類頂級豪宅，身價動輒破億，若要購入，往往得將7千萬、甚至上億元的現金卡在房地產中。若以保守理財年化報酬率4%計算，7000萬現金一年的機會成本（利息收入）就高達280萬元，換算下來每個月約23萬元。」

▲▼鄉林皇居 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲位於台灣大道上的「鄉林皇居」依然是榜單常客，有2戶擠進前10名。（圖／記者陳筱惠攝）

「如果用租的，每個月只要21萬，還比損失的利息便宜！」周子凡指出，這還沒算上持有豪宅每年需繳納的高額房屋稅、豪宅稅，以及被國稅局列為查稅重點的潛在風險。因此，許多高資產族群寧願「以租代買」，保留龐大現金流在手上佈局其他事業。

七期房仲謝兒政分析：「排行榜前段班的租金價值，很大一部分來自窗外那片無價景觀。例如冠軍『寶輝一品花園』坐擁國家歌劇院第一排的絕對優勢，第10名的南屯區『精銳海德1號』，則享有文心森林公園的無限棟距。」

關鍵字：台中豪宅租金王七期重劃區寶輝一品富豪租屋

七期「寶字輩」豪宅客月花21萬續租　月租1年漲1萬

