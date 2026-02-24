為了買房「賣存7年ETF」湊頭期款　見股市漲後悔！網卻讚：不虧

▲原PO看著股大漲，卻無法參與。（示意圖／本報資料照）



記者施怡妏／綜合報導

台股2026年開紅盤氣勢如虹，台積電股價也持續創新高，讓市場熱議不斷。就有網友在感嘆，2023年為了湊頭期款，把存了7年的ETF全賣掉，買了一間台北市預售屋，把資產都投進房產，眼看好友在股市財富快速翻倍，忍不住崩潰直呼「押錯邊好想哭。」

為湊頭期款賣7年ETF！股市大漲 資產卡在房市



原PO在PTT發文，2023年為了追隨「新青安」房貸熱潮，為了湊房子頭期款，把存了7年的ETF賣掉，「果然不久後就全面起飛了，飛了一年行情結束」；去年底跟未婚妻合買了一間台北預售屋，將未來幾年可用的資金全部投入。

沒想到，台股今年狂漲，看著朋友在電子股市場大發利市，財富快速翻倍，自己卻因為資金被房產套牢，無法參與這場財富翻倍的盛宴，「這1年就是等紅燈看人家暴衝，現在坐在辦公室，根本沒有心情工作，真的押錯邊了。」

貼文曝光，網友安慰原PO，「股市常常怎麼上去怎麼下來，賺到的錢也是要買漲價後的房價」、「台積股票每天開盤都能買，但是北市好地段真的不等人」、「至少你買到台北市新房了」、「人生很長，現在又不是終點，何必緊張」、「股市賺的錢也是流去房市，所以不用傷心」、「沒有賣都是紙上富貴」。