ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

找寵物貓驚見隱藏地下室　女牆後發現「神秘空間」嚇：已經住2年

找寵物貓驚見隱藏地下室　女牆後發現「神秘空間」嚇：已經住2年。（圖／翻攝自TikTok／nala_leo_suli）

▲女因為貓意外發現神秘空間。（圖／翻攝自TikTok／nala_leo_suli）

記者李振慧／綜合報導

美國科羅拉多州一名女子發現家中3隻寵物貓突然失蹤，為了尋找愛貓意外在住了2年的租屋中發現驚人秘密，牆後竟然隱藏著一扇通往地下室的門，驚人畫面在網路上流傳。

喵喵聲揭密　租屋牆後藏神祕門

[廣告]請繼續往下閱讀...

女主人麥迪遜(Madison)在網路上分享，家中養了3隻貓Leo、Nala和Sully的她，某天突然不見3隻貓蹤影，嚇得她四處在公寓中搜尋愛貓，結果聽到儲藏室牆後傳來喵喵聲，意外在牆後發現地下室入口。

@nala_leo_suli

secret conjuring room unlocked

♬ original sound - Iimambx

影片中可看到，麥迪遜在貓咪的幫助下，發現一個可以通往地下室的入口，帶著忐忑不安的心情，她鼓起勇氣走進地下室中，巨大的空間看起來十分陰森恐怖，然而3隻貓卻表現地十分自在，似乎早已把這裡當成牠們的秘密遊戲室。

驚人發現讓麥迪遜表示，她已經在這裡住了2年，之前竟然完全不知道密室，在地下室中發現被密封的聖經、沖洗一半的底片等詭異物品，事後讓她覺得很毛，幾個月後還是決定搬家，提醒大家多注意家中寵物，「你永遠都不知道牠們會發現什麼」。

關鍵字：寵物地下室租屋科羅拉多州房產房產雲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

//cdn2.ettoday.net/images/7588

買房變惡夢！　三寶媽「砸光存款住破房」後悔：生活品質好差

在許多人心中「擁有一棟房子」常成為成功人士的象徵，然而英國一名女子卻在網路上分享，身為三寶媽的她買了房子後，買房反而成為她生活中壓力與焦慮的來源。

23小時前

//cdn2.ettoday.net/images/8588

愛犬咬爛地毯「意外發現50年代隱藏寶物」　女主人驚：最棒禮物

加拿大一名女子發現家中愛犬把地毯咬壞，原本對屋主來說應該是一場惡夢，然而失去地毯後，意外讓她發現藏在地毯下多年的「寶物」，反而成為最棒禮物。

2/14 13:14

//cdn2.ettoday.net/images/6435

請生理假被嗆耐痛力太差　主管酸「我老婆都正常上班」女氣炸離職

國外一名女子因為生理期向主管請假，沒想到主管卻把她叫到辦公室訓斥，認為她不應該為此請假，還認為她應該要「提高忍痛能力」，讓她氣憤想離職，貼文曝光後引發網友熱議。

2/6 12:42

//cdn2.ettoday.net/images/8622

女半夜胸悶以為鬼壓床　醒來驚見「大橘為重」睡超香：把我當肉墊

斯洛維尼亞一名女子半夜睡到一半突然感覺「胸口好悶」，擔心被鬼壓床的她睜眼一看，凶手竟然是自家橘貓，只見家中主子舒服地壓在她身上熟睡，「大橘為重」的趣味畫面爆紅。

2/11 16:53

//cdn2.ettoday.net/images/8622

住家失火！慢郎中陸龜「突然飆速」狂奔　驚險逃死神畫面曝

美國加州一戶民宅突然著火，住家監視器拍到一隻叫做Leo的寵物龜為了逃離大火展現了驚人速度，最後成功及時跑到院子的另外一邊，逃命影片被主人分享後爆紅。

2/11 15:49

//cdn2.ettoday.net/images/8620

阿金送去安親班放飛自我　主人收「猙獰崩壞照」傻：哪來的恐龍

國外一名主人上班時將黃金獵犬送去寵物安親班接受照顧，當她收到安親班照片時，原本以為會看到愛犬和其他狗狗相親相愛的模樣，沒想到卻是狗狗完全放飛自我、張牙舞爪的猙獰表情，讓她哭笑不得。

2/10 17:35

找寵物貓驚見隱藏地下室　女牆後發現「神秘空間」嚇：已經住2年

美國科羅拉多州一名女子發現家中3隻寵物貓突然失蹤，為了尋找愛貓意外在住了2年的租屋中發現驚人秘密，牆後竟然隱藏著一扇通往地下室的門，驚人畫面在網路上流傳。

1小時前

市區買氣罕見墊底！苗栗市預售交易慘跌8成　落後銅鑼

苗栗縣預售屋市場出現明顯結構轉變，縣內5大預售熱區交易量出爐，長期穩定的頭份與竹南持續稱霸，苗栗市表現卻出現大幅下滑，成交量年減8成。專家認為竹南與頭份因竹科外溢效應帶動，不僅推案量穩定，人口也持續成長，成為建商與科技新貴的首選。

1小時前

「超級金雞母」年斥千萬進駐三多商圈　大樓高掛歡迎紅布條

2025南二都店面王出爐！高雄店面租金王冠軍為一心二路「元大銀行」月租金85萬元，台南則是有雙語補習班，以月租金68萬元承租下東區店面，分別寫下各自行政區「有實登以來最貴租金」紀錄，信義房屋專家表示，蛋黃區大型店面稀缺，讓租客願意以高價搶進。

2小時前

6組人搶「台中鳥日子」舊址　這集團砸1.5億簽10年長約拿下

百橙國際旅宿去年5月以每月125萬元，租下忠明南路98號原「台中鳥日子」舊址，並以「橙居」品牌重新亮相，登「店面王」。信義房屋專家認為，租賃市場已不再只看新舊，而是看能不能快速轉型、立刻營運。

3小時前

【謝謝你司機大哥】多虧你出手 浪浪才沒被繼續輾過QQ

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

紗窗不用拆下來洗！家事達人用2..

西門町「是怎麼復活的？」　網曝..

大掃除「常見3錯誤」　專家：第..

寶成旗下運動用品旗艦店歇業　中..

新大樓輸了！83年老透天2.7..

三寶媽砸存款買房後悔：生活品質..

仲介當連帶保證人翻車！　7億土..

房貸越拉越長？房產達人曝「有錢..

知名石頭火鍋舊址復活！　租金退..

不在東區、西門町！　韓國品牌月..

ETtoday房產雲

最新新聞more

找寵物貓驚見密室　女驚嚇：已經..

市區買氣罕見墊底！苗栗市預售交..

「超級金雞母」年斥千萬進駐三多..

6組人搶「台中鳥日子」舊址　這..

不在東區、西門町！　韓國品牌月..

想找真正安靜又有隱私的共享辦公..

大掃除「常見3錯誤」　專家：第..

過年居家打造團聚年味三大招

紗窗不用拆下來洗！家事達人用2..

西門町「是怎麼復活的？」　網曝..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366