找寵物貓驚見隱藏地下室　女牆後發現「神秘空間」嚇：已經住2年

▲女因為貓意外發現神秘空間。（圖／翻攝自TikTok／nala_leo_suli）

記者李振慧／綜合報導

美國科羅拉多州一名女子發現家中3隻寵物貓突然失蹤，為了尋找愛貓意外在住了2年的租屋中發現驚人秘密，牆後竟然隱藏著一扇通往地下室的門，驚人畫面在網路上流傳。

喵喵聲揭密 租屋牆後藏神祕門

[廣告]請繼續往下閱讀...

女主人麥迪遜(Madison)在網路上分享，家中養了3隻貓Leo、Nala和Sully的她，某天突然不見3隻貓蹤影，嚇得她四處在公寓中搜尋愛貓，結果聽到儲藏室牆後傳來喵喵聲，意外在牆後發現地下室入口。

影片中可看到，麥迪遜在貓咪的幫助下，發現一個可以通往地下室的入口，帶著忐忑不安的心情，她鼓起勇氣走進地下室中，巨大的空間看起來十分陰森恐怖，然而3隻貓卻表現地十分自在，似乎早已把這裡當成牠們的秘密遊戲室。

驚人發現讓麥迪遜表示，她已經在這裡住了2年，之前竟然完全不知道密室，在地下室中發現被密封的聖經、沖洗一半的底片等詭異物品，事後讓她覺得很毛，幾個月後還是決定搬家，提醒大家多注意家中寵物，「你永遠都不知道牠們會發現什麼」。