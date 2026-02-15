《戀愛沒有假期》劇情成真　2陌生女「跨海交換公寓」旅遊爆紅

▲2名陌生女子上網交換房子，到異地旅遊。（示意圖／達志影像）
記者李振慧／綜合報導
英國倫敦一名女子一直嚮往能住在美國紐約民宅中享受完美假期，她透過網路結識了一名來自美國的年輕女子，對方也對她所住的倫敦充滿好奇，就這樣2名陌生人決定交換公寓生活，宛如電影《戀愛沒有假期》的故事在網路爆紅。
跨國交換人生 2女換房旅遊爆紅
居住在倫敦的女子瑪莉(Marie Draxler)，透過社群媒體與住在紐約布魯克林的女子桑托斯(Lohanny Santos)結識，原本完全不認識的2人，竟然決定交換彼此的公寓與日常生活，飛到陌生的國家居住2周。
@mariedrax Guyssss we just booked our flights! ???????????????? @Lohanny Project The Holiday 2.0 is officially happening! ???????? @British Airways ???? @American Express ♬ Maestro (From "The Holiday") - London Music Works
2人將故事分享在網路後立即爆紅，相關影片獲得破千萬觀看，也吸引美國媒體報導。身為30萬網紅的桑托斯接受《紐約郵報》採訪表示，她一直很喜歡倫敦這個城市，幾乎每年都至少會去旅遊一次，因此產生了想和別人交換公寓的想法。
瑪莉看到桑托斯的影片後主動報名，最後她位於諾丁丘的溫馨公寓獲得桑托斯青睞。桑托斯表示，因為瑪莉的家完全不像一般Airbnb，很有生活感所以她特別喜歡。
@lohannysant Must be pet friendly bc my dog would join me ???????????? dm me on instagram. I’m thinking sept to early oct. No roommates—a one bed flat prefered. Send me videos of your space!! #theholiday #nyc #london #apartmentswap ♬ The holiday theme - Siyana <3
交換公寓找自己 千萬網朝聖
這2名20多歲的年輕女子表示，雖然他們的大膽行動與浪漫愛情電影《戀愛沒有假期》十分相似，但他們交換公寓並不是為了尋找愛情，而是希望能透過這種方式讓他們能體驗到當地人的真實生活，是一種重新認識自己的方式。
如今2人的旅程雖然已經結束，但在網路上仍然會收到許多網友私訊，分享人們因為她們所受到啟發而展開的旅程，或是建議之後的旅遊提案。2位女孩都表示，不排除未來再次嘗試換屋度假。
讀者迴響