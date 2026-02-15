《戀愛沒有假期》劇情成真　2陌生女「跨海交換公寓」旅遊爆紅

▲2名陌生女子上網交換房子，到異地旅遊。（示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國倫敦一名女子一直嚮往能住在美國紐約民宅中享受完美假期，她透過網路結識了一名來自美國的年輕女子，對方也對她所住的倫敦充滿好奇，就這樣2名陌生人決定交換公寓生活，宛如電影《戀愛沒有假期》的故事在網路爆紅。

跨國交換人生 2女換房旅遊爆紅

居住在倫敦的女子瑪莉(Marie Draxler)，透過社群媒體與住在紐約布魯克林的女子桑托斯(Lohanny Santos)結識，原本完全不認識的2人，竟然決定交換彼此的公寓與日常生活，飛到陌生的國家居住2周。

2人將故事分享在網路後立即爆紅，相關影片獲得破千萬觀看，也吸引美國媒體報導。身為30萬網紅的桑托斯接受《紐約郵報》採訪表示，她一直很喜歡倫敦這個城市，幾乎每年都至少會去旅遊一次，因此產生了想和別人交換公寓的想法。

瑪莉看到桑托斯的影片後主動報名，最後她位於諾丁丘的溫馨公寓獲得桑托斯青睞。桑托斯表示，因為瑪莉的家完全不像一般Airbnb，很有生活感所以她特別喜歡。

交換公寓找自己 千萬網朝聖

這2名20多歲的年輕女子表示，雖然他們的大膽行動與浪漫愛情電影《戀愛沒有假期》十分相似，但他們交換公寓並不是為了尋找愛情，而是希望能透過這種方式讓他們能體驗到當地人的真實生活，是一種重新認識自己的方式。

如今2人的旅程雖然已經結束，但在網路上仍然會收到許多網友私訊，分享人們因為她們所受到啟發而展開的旅程，或是建議之後的旅遊提案。2位女孩都表示，不排除未來再次嘗試換屋度假。