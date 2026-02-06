購屋別只看坪數！研究曝「小房子更快樂」　專家曝挑房3要素

▲儘管美國住宅面積增加，但住在屋內的人並沒有因此感到更快樂。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

追求更寬敞的居住空間是許多人的夢想，但研究卻揭露驚人事實，即住宅面積擴大並未帶來更多快樂，反而可能讓人落入「有房卻孤獨」的陷阱。華盛頓郵報報導，詢問美國人「對房子滿意嗎」與「對生活滿意嗎」得到的答案天差地別，關鍵在於人們為了大房子犧牲更重要的事物。

根據美國普查局數據，美國新建住房的人均面積約940平方英尺（約26坪），遠高於1973年的550平方英尺（約15坪），這是因為典型獨棟住宅面積已經來到2400平方英尺（約67坪），但屋內居住人數已下滑至平均2.5人新低。

[廣告]請繼續往下閱讀...

墨西哥國家技術學院經濟學家羅哈斯（Mariano Rojas）強調，滿足基本居住需求之後，房屋坪數與生活滿意度的關聯微乎其微，「真正重要的不是房子的大小，而是房子裡面人際關係的維繫。如果搬進大房子但卻犧牲這點，那就有麻煩了」。

▲研究發現，整體幸福感最高的是4至6人家庭，且與房屋大小無關。（示意圖／VCG）

幸福或許藏在你以為太小的空間裡

伊比利亞美洲大學研究員萊瓦（Gerardo Leyva）分析數萬個墨西哥與歐洲家庭後發現，獨居者財務滿意度最高，但整體幸福感最高的卻是4至6人的家庭，且與房屋大小無關，因為熱鬧的家庭生活能強化家庭成員之間的感情連結，為生活中的種種挑戰創造出充滿愛與韌性的避震器。

此外，大型社區常見的「豪宅效應」更會抹殺幸福感。伊拉斯姆斯大學助理教授貝萊特（Clément Bellet）指出，人們傾向與鄰居攀比，光是對街鄰居的大房子，就幾乎抹殺人們搬進更大住宅所獲得的滿足感。

專家建議，挑選住宅應考量的要素：

一、以鄰里社區為優先。2023年一份研究顯示，不論是住在獨棟別墅或普通公寓，其實幸福感並沒有顯著差異，生活開銷負擔能力、住處與親友的距離、鄰里社區情誼更加重要。

二、重視品質不重量。加州大學洛杉磯分校2012年研究發現，高達六成房屋空間基本上處於閒置狀態，即便住在大房子裡，家庭成員也經常聚集在餐廳、廚房等區域，這也代表擁有核心區域的1200平方英尺的房子，可能比3000平方英尺分散空間的房子更勝一籌。

三、關係優化。思考住家以及社區究竟是家人親友聚集的核心所在，還是為了追求地位變得孤立疏遠。