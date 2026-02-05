20幾歲的年輕人「還會想買房嗎？」　網吐真心話：最快樂的選擇

▲年輕人現在還會想買房嗎？（示意圖／取自Pixabay，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

台灣的高房價，常讓年輕世代感嘆壓力大、買不起。近日就有一位女網友發文拋問，想知道同年齡層的大家是否還將買房視為人生的目標之一？有時她實在覺得，似乎努力一輩子也買不起。貼文曝光後，引起討論。

房價太高！她感嘆努力一輩子也買不起

這名女網友在Dcard上，以「20幾歲的年輕人有打算買房嗎」為標題發文表示，面對現在的高房價，她有時候會覺得即使努力一輩子，好像也買不起一間屬於自己的房子。

原PO接著提到，長輩經常會告訴年輕人，要有房子才算穩定；但她有時又會覺得，人生是否一定要被沉重的房貸所束縛住？因此，她好奇詢問廣大網友，想知道大家面對高房價，會不會將買房當成人生必要達成的目標。

網友們分享自身看法

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「如果真的要買，存到房子的九成再買」、「我26歲跟老婆一起買的，兩個人負擔其實蠻輕鬆的，自己一個人我也買不起」、「29歲買房，買房真的是人生最快樂的選擇，瞬間覺得解鎖了某個成就，也覺得自己好像壓力沒那麼大了」、「房貸最多讓你繳40年，老了還有機會辦以房養老貸款；但租屋租金你要繳一輩子還一無所有，我投買一票」。

也有網友表示，「買房是買資產，不是消費，當成投資來理解才合理，你把薪水都拿去買0050也不會覺得自己的人生被綁死在0050上了，因為是可以出售的。如果房子買了不會漲，不如用租的，雖然我目前還沒買，但是幾年後是這樣打算的，不一定要當人生目標」。