市區買氣罕見墊底！苗栗市預售交易慘跌8成　落後銅鑼

記者陳筱惠／台中報導

苗栗縣預售屋市場出現明顯結構轉變，縣內5大預售熱區交易量出爐，長期穩定的頭份與竹南持續稱霸，苗栗市表現卻出現大幅下滑，成交量年減8成。專家認為竹南與頭份因竹科外溢效應帶動，不僅推案量穩定，人口也持續成長，成為建商與科技新貴的首選。

苗栗縣內5大預售熱區交易量出爐，長期穩定的頭份與竹南持續稱霸，反觀苗栗市表現卻出現大幅下滑，成交量年減8成，首度落後苑裡和銅鑼，成為少見的「市區買氣墊底」案例。

從苗栗市過去3年預售屋數量來觀察，成交都維持在百筆以上，但今年卻僅有16筆，較去年大減84%。這也是自預售實價登錄制度上路以來，苗栗市首次被苑裡22筆及銅鑼20筆超越，顯示市區買氣明顯降溫，市場重心明顯轉移。

太睿建設經理陳孟言分析：「當前頭份預售市場已逐步從『量的擴張』轉向『產品結構競爭』，能否精準對應自住需求，將成為後續去化速度的關鍵；而竹南、頭份近年持續受惠新竹科學園區外溢效應。」

竹南與頭份兩地因新竹科學園區外溢效應帶動，不僅推案量穩定，人口也持續成長，成為建商與科技新貴的首選。

苗栗縣政府也積極推動頭份交流道西側287公頃「大矽谷計畫」，並加速高鐵苗栗站聯外道路及國道一號楊梅至頭份段拓寬，逐步打造連結竹科與中科的科技走廊，區域發展輪廓更加明確。

▲新竹市區可開發土地有限、推案量不足，迫使科技族群與置產客將目光轉向周邊區域。（圖／記者陳筱惠攝）

品悅大勢邱子蘅分析指出：「苗栗市交易量下滑主因是供給量也不多，新案開發集中在頭份的品牌建案，包含惠宇、亞昕、太睿三大品牌合計占據一半成交量，是撐起買氣的關鍵。」

進一步觀察個案，「亞昕中央大道」2025年共成交28筆，為頭份最熱銷案，「惠宇新聚」則以每坪均價49.45萬元創下區域新高。值得注意的是，太睿建設首次進軍頭份推出「太睿四季」，主打少見的純3房產品，精準鎖定自住族群，成功補足市場長期缺口。

陳孟言分析，新竹市區可開發土地有限、推案量不足，迫使科技族群與置產客將目光轉向周邊區域，再加上竹科竹南園區進駐、交通建設推動，以及相對親民的總價門檻，使該區持續吸納人口進駐。

