不在東區、西門町！　韓國品牌月砸88.9萬租金登北市「店王」

▲盤點2025年台北市租金總價最高的3間店面，冠軍店王位於八德路一段，由韓國傢俱品牌「iloom 怡倫家居」以每月88.9萬元租下。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

盤點2025年台北市租金總價最高的3間店面，冠軍店王位於八德路一段，為人潮頗多的3C商圈，韓國傢俱品牌以每月88.9萬元租下。第二、三位於西門町成都路、天母德行西路，租客分別為薯條店「Potato Corner」、代銷業者傳真實業。

觀察實價登錄資訊，盤點2025年台北市租金總價最高的店面，第一名「店王」位於八德路一段55號，也就是「全球人壽希望廣場」1樓，去年2月以每月88.9萬元租下，登記坪數245坪，換算單價3600元，租客是來自韓國的傢俱品牌「iloom 怡倫家居」。

「iloom 怡倫家居」位於「全球人壽希望廣場」1樓的部分空間，登記坪數需共同分攤工設施、走道等空間，登記坪數245坪、但實際使用坪數可能約只有一半，也就是100多坪。

顥天國際管理顧問業務總監邱鼎峯表示：「對於傢俱品牌來說，產品陳列、店面質感是相當重要的設點考量，要在台北市找到屋齡夠新、地點適宜、使用空間達百坪以上的1樓門店十分稀少。」

邱鼎峯表示：「該店面為希望廣場一樓分割空間，大樓不僅新穎，由於座落北市3C商圈，人流眾多、並可同時在新生北路、八德路兩側曝光，店面效益極佳。」

租金價格方面，邱鼎峯認為：「假使該店面使用率只有50%，也就是說實際使用坪數僅122坪，租金單價來到7200元，就商場一樓的使用型態而言，也是符合行情認知的價碼。另外每月租金總價88.9萬元，對於毛利較高的傢俱業種來說，也相對得以負擔。」

▲2025年台北市租金總價最高的3間店面。（AI協作／記者項瀚製作，經編輯審核）

2025年租金總價排行第二名的是成都路7號，由號稱薯條界天花板的「Potato Corner」承租，每月租金85萬元，在去年底才剛開幕。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「近年西門町頗具復甦力道，許多高總價店面陸續去化，以成都路7號來說，地段相當精華，位於徒步區、一出捷運站就會看到，在銷售業績及廣告曝光效益方面，相信效果都會非常好。」

曾敬德接著表示：「每月租金85萬元，以總價來看確實驚人，因此拼的就是大量外帶效率，那麼薯條就是一個非常適合的業種。」

2025年租金總價排行第三名則位於士林德行西路5號，該透店前身是天母名店「Wendel's温德德式烘焙餐館」，在去年7月由代銷業者傳真實業，每月租金75萬元，也成為德行東、西路實登史上最貴的租賃交易。

