門口被亂停！屋主怒嗆「房子不是你爸媽買的」　網封最殺氣警告

▲▼ 。（圖／翻攝自星洲網）

▲屋主掛上布條警告車主，若敢亂停，就要做好車子被刮花的準備。（圖／翻攝自星洲網）

記者詹雅婷／綜合報導

門口被亂停車真的會氣瘋！國外一名屋主因為長期飽受自家大門被違規停車困擾，在多次勸阻無效後，決定使出終極殺手鐧，直接訂製一條超大尺寸的警告布條掛在鐵門上，警告所有車主，如果敢亂停車就得做好「車子被刮花」、「後照鏡破裂」的心理準備。照片在網路曝光後，瞬間引發網友熱烈討論。

勸阻無效　改掛巨型警告布條

星洲網報導，據信這名屋主之前就曾在門前放置小型告示牌，提醒民眾不要把車輛停放在大門前阻擋出入，沒想到長時間以來，告示牌的效果趨近於零，依然有許多車主無視告示照停不誤，導致屋主日常生活出入方面嚴重不方便。在被逼到極限的情況下，屋主索性訂製這條充滿存在感的紅底黃字巨型布條，字眼醒目且語氣強硬。

屋主怒嗆：這不是你爸媽買的

布條警告內容直接向車主下戰帖，提及「警告！如果愛惜你的車，請不要停車在這間屋子的門前。如果想讓車子刮花或後照鏡破裂，可以試試看。這間屋子不是你爸媽買的，你沒有權利停在屋主門前。禁止停車！」

網封「年度最有殺氣警告布條」

相關照片在社群媒體瘋傳後，多數網友對屋主的「神操作」給予高度支持，形容這是「年度最有殺氣警告布條」。不少深受亂停車所苦的網友直呼這招「寫得太真實了」、「簡單粗暴但很有效」，認為這是被逼到走投無路才祭出的絕招。儘管文字犀利且帶有威脅意味，但許多人認為，屋主態度清楚、立場明確，這樣才能讓車主不再抱持僥倖心理。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

