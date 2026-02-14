買太貴捨不得丟？　斷捨離準則曝：4類雜物最消耗情緒

▲想快速提升居家質感，關鍵並非增加收納量，而是釋放視線與檯面。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

進入2026年，民眾對居住品質的要求逐漸從「擁有物質」轉向「身心安穩」。當家中物品過量，最先被消耗的往往不是空間，而是日常效率與情緒，專家指出，新春大掃除精準斷捨離與高效收納，不僅釋放空間，也能降低視覺雜訊帶來的心理壓力，讓家回到放鬆的狀態。

《地產詹哥老實說》EP291／「跟名嘴反著走才賺錢」 帥過頭嗆：酸我15年還沒房的人最渣

21世紀不動產表示，室內越收越亂，關鍵在於物品數量早已超出生活所需，因此在動手整理前，應先透過簡單的心理盤點，篩選出真正值得留下的物件。以「1年未使用」作為基本門檻，過去12個月、包含4季換季都未曾派上用場的物品，未來再被需要的機率極低，往往只是占據空間。另外，同類用品過多時，也應回歸實用性與使用頻率，僅留下最順手、最符合生活需求的那一件，才能避免功能重疊造成的雜亂。

在實務上， 21世紀不動產指出，面對「買貴了卻不實用」或「別人送但不喜歡」的物品，許多人因捨不得而長期堆放，反而成為生活中的隱形壓力。建議以拍照留念、轉贈或捐贈取代勉強保存，既留下回憶，也能為空間與心情減負。

至於那些長期處於「待修理、待送洗」狀態，卻被擱置超過半年的雜物，往往也透露它們已不再值得投入時間與空間保留。

21世紀不動產強調，完成減法後，才進入真正的收納階段。而收納並非把東西藏起來，而是降低取用成本，讓物品能拿得到、放得回去，也維持得下去。

此外，將收納做得更清楚、可視化，也是維持秩序的重要關鍵。21世紀不動產建議，換季衣物可使用透明、可堆疊的收納箱，並在外側清楚標示品類與季節，縮短尋找時間，也能避免因「找不到」而重複購買。

▲居住空間的秩序感會直接影響情緒與專注力，當物品量回到合理範圍、動線不再被阻斷，家自然更容易維持整潔。（示意圖／記者張雅雲攝）

若想快速提升居家質感，關鍵並非增加收納量，而是釋放視線與檯面。21世紀不動產指出，可善用門片後、櫃體側邊與牆面等垂直空間，搭配掛鉤或磁吸收納，讓鑰匙、清潔工具與小物不再堆放在檯面。開放式層架或衣櫃外露區，則可透過顏色深淺排列，達到視覺減重效果，當視線被整理好，空間感也會立即放大。

21世紀不動產企劃研究室副理董家菱表示，居住空間的秩序感會直接影響情緒與專注力，當物品量回到合理範圍、動線不再被阻斷，家自然更容易維持整潔，「不必一直整理，而是更少需要整理」。留白也能放大採光與視覺舒適度，讓人在家更能放鬆休息，甚至更願意邀請親友來訪。

