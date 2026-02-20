平均1天賣2.3戶　高雄「預售王」靠「All in One」抗寒





▲根據實登統計，高雄2025年預售新案最高單價由「郡都巨蛋」奪冠。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄2025年預售王出爐！根據實登統計，高雄預售新案最高單價由「郡都巨蛋」奪冠，以單價72.83萬元登上2025年最貴預售王寶座，而買氣最旺則是「中山鉑悦」，開賣不到半年，551戶已銷售近9成，成為高雄2025年熱銷王。

《地產詹哥老實說》EP291／「跟名嘴反著走才賺錢」 帥過頭嗆：酸我15年還沒房的人最渣

回顧2024年高雄最貴預售王紀錄，由美術館特區豪宅「御皇苑」創下天花板，頂樓戶以每坪84.7萬元成交，不僅坐穩當年「最貴預售王」，更一舉刷新高雄單價新高，至今仍未被超越。

根據實登統計，2025年單價最貴預售王為位於鼓山區「郡都巨蛋」，5月成交的12樓戶別，坪數為18.21坪、2房1廳1衛，總價1326萬元，換算單價72.8萬元，登上去年最貴預售王寶座。

而買氣最旺的則由「中山鉑悦」稱霸，截至1月9日，社區共551戶，已揭露476筆實登資料，該案去年6月14日開賣，換算下來已成交86%，平均1天賣出2.3戶，堪稱去年熱銷王。而實登揭露，均價為53.13 萬元，最高單價為60.63萬元，最低單價為46.01萬元。

▲「中山鉑悅」首創「All in One日系精裝修」概念，房價內含裝潢與全套家電體貼購屋者。（圖／記者張雅雲攝）

高雄市代銷公會理事長謝哲耀分析，在第七波信用管制下，整體成交量大幅萎縮，需求面以自住為主，買氣多集中在蛋黃區，偏好交通與生活機能成熟的區段；同時，小宅因總價相對好入手，即便「郡都巨蛋」單價站上7字頭，仍有買方接受，成為近年預售市場的主流產品。

不具名代銷人士指出，買氣最旺的「中山鉑悅」，以優惠方式在買氣寒冬中殺出重圍，首創「All in One日系精裝修」概念，房價內含裝潢與全套家電體貼購屋者。

若以裝潢價回推，購屋族感受到的「裸價」約落在4字頭中段，蛋黃區4字頭價格降低購屋族對價格的敏感度；同時因預售案工期長，又有預售案低首付、低月付的優勢，大幅減輕購屋資金壓力，也讓首購與自住族更容易進場，成為帶動短期去化的關鍵。

