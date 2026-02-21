新案賣壓TOP 3全在北高雄　三民區3058戶居冠

▲高雄目前新案庫存量前3大行政區，清一色集中在北高。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

信用管制持續發酵，全台房市買氣冷颼颼，又有成屋案陸續完工、開始進場銷售，賣壓跟著浮現。根據高雄市代銷公會統計，高雄目前新案庫存量前3大行政區，清一色集中在北高，其中三民區以預售庫存2455戶、成屋庫存603戶，合計3058戶，成為全市賣壓最大區。

高雄市代銷公會統計，從案量來看，三民區同時有24場預售案、16場成屋案銷售中，合計達40案，是目前戶數供給最多的區域。若以線上個案總戶數7950戶換算，三民區待售比約38.5%。

高雄市市調協會理事長蔡博丞指出，在第2屋限貸等信用管制下，過去短期投資客多已轉為觀望，現階段市場主力以自住、換屋的剛性需求與長期置產型買方為主，但買氣明顯降溫；加上買賣雙方對價格認知仍有落差，也使得銷售期拉長、庫存量逐漸上升。

▲高雄賣壓TOP3行政區。資料來源：高雄市代銷公會（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

而楠梓雖然合計庫存量排名第2，但結構上以成屋賣壓較重，統計顯示楠梓區成屋庫存達1574戶，高於預售庫存1290戶；第3名左營區預售庫存有1309戶、成屋庫存965戶，合計2274戶。

對賣壓來襲，高雄市代銷公會理事長謝哲耀表示，整體來看高雄目前庫存量仍屬可控，「全市成屋庫存約8000戶、預售庫存約1.2萬戶，合計約2萬戶，若對照高雄近10年平均表現，每年成屋加預售約可成交1.3萬戶，以目前量體來看，還不到『大量賣壓』的程度。」

謝哲耀指出，三民區因推案戶數多，對買方而言選擇也多；此外，高雄近期受土方之亂等因素影響，部分個案出現延工、停工狀況，也影響新增供給釋出節奏，隨銷售中新案陸續去化，短期內尚未形成賣壓。

