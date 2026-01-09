ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

香氛蠟燭失手滴落　布沙發蠟油清除 6 招一次看

▲▼ 。（圖／記者王威智攝）

▲居家風格講究氛圍與儀式感，香氛蠟燭成為常見佈置選擇，但一旦蠟油滴落在布沙發或餐椅上，往往讓人瞬間慌了手腳 。（圖／記者王威智攝）

記者王威智／綜合報導

近年居家風格強調氛圍與儀式感，香氛蠟燭成為不少人佈置客廳與臥室的日常選擇，不過看似浪漫的蠟燭，一旦不慎滴落在布沙發、餐椅或單椅上，往往讓人手足無措。其實蠟油並非無法處理，只要掌握正確順序與方式，多數織物家具都能安全清除蠟漬，恢復原本的外觀。

專家提醒：處理蠟漬前，順序比工具更重要！清除蠟油時，最常見的錯誤是在蠟仍呈液態時急著擦拭。熱蠟一旦被推進纖維深處，反而會留下更難處理的痕跡。正確做法應先等待蠟完全冷卻、變硬，再進行後續清潔。整理 6 種常見且實用的去蠟方式，可依蠟漬狀況與家具材質彈性選用。

蠟燭。（圖／記者李薇攝）

▲清除蠟油時切忌在蠟尚未凝固就擦拭，否則容易滲入纖維，正確做法是先等待蠟完全冷卻變硬，再進行清潔。（資料圖／記者李薇攝）

方法一｜加熱吸附法　適用多數布質家具
加熱吸附是最普遍、成功率也相對穩定的方式。先在蠟漬上鋪上廚房紙巾或乾淨棉布，再以低溫設定的熨斗輕輕按壓。熱度會讓蠟重新融化，並被紙巾吸收。過程中可視情況更換紙巾，重複操作，直到蠟油完全被吸乾。

方法二｜局部冷凍刮除　處理厚重蠟塊
若蠟漬已形成較厚的蠟塊，可先利用冰袋或裝有冰塊的塑膠袋敷在蠟漬上，使蠟變得脆硬，再以奶油刀或塑膠卡片輕輕刮除，避免傷及布料。完成後可使用吸塵器，將殘留的蠟屑一併清理。

方法三｜小蘇打搭配 WD-40　對付滲入纖維的殘留
針對已滲入織物纖維的蠟油，可在蠟漬上先撒上小蘇打粉，再少量噴灑 WD-40，靜置數小時後，蠟會逐漸軟化，再以湯匙或鈍器刮除。完成後建議再以中性清潔劑擦拭，避免留下油膜。

方法四｜萬用清潔膏　偏好天然清潔者適用
不希望使用化學清潔劑者，可將小蘇打、洗碗精與白醋混合成膏狀，塗抹於蠟漬處，靜置約 15 分鐘後，再以刷子或乾淨布料輕刷，即可帶走殘留汙漬。

方法五｜去光水或丙酮　需謹慎使用
去光水或丙酮可用於耐用布料的小範圍蠟漬。將去光水塗抹於蠟漬上，靜置 5 至 10 分鐘後再刮除。不過此類溶劑刺激性較高，不適合絲綢、天鵝絨等脆弱材質，使用前務必先在不顯眼處測試是否褪色。

方法六｜油脂溶解法　僅限剛滴落的蠟
若蠟剛滴落尚未完全滲入布料，可使用橄欖油或嬰兒油輕塗於蠟漬上，幫助溶解殘留蠟油。不過需特別注意，使用油脂後不可再加熱，否則可能形成永久油漬，最後一定要以肥皂水清潔並吸乾油分。

清潔時的幾個重要提醒
蠟燭若本身帶有顏色，清除蠟塊後可能仍留下淡色痕跡，可使用織物專用清潔劑或稀釋酒精輕點處理。此外，任何清潔方式在正式使用前，都應先於家具背面或底部測試，確保不影響材質與顏色。清潔過程需保持耐心，避免過度用力刷洗，以免損傷布料纖維。

香氛蠟燭能為居家生活加分，只要掌握正確清潔方式，即使留下蠟漬，也不必過度緊張，讓空間回到乾淨與舒適，生活的儀式感依然存在。

