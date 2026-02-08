ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

買60坪透天「內有8房間5廁所」　網虧：所長好！

▲原PO買的透天有五間廁所。（示意圖／取自Stocksnap）

網搜小組／曾筠淇報導

買房是人生大事，就有一名網友分享，他在桃園市區買了一間透天厝，在沒有任何加蓋或二工的情況下，這間屋子內竟然配置了五間廁所，讓屋主笑稱自己像是有「廁所恐慌症」一樣，因此現在逢人便炫耀自己「擁有五間廁所」。貼文曝光後，引起討論。

60坪透天塞了八房五廁所

男網友在Dcard上，以「買了一間擁有五個廁所的中古屋」為標題發文表示，他購入的這間桃園市區透天厝格局相當「奇葩」，沒有任何加蓋或二工，權狀的房子就是現狀，而裡面竟然有五間廁所。

除了廁所，原PO也透露，該房總評數不含地下室有60坪，然後有一個車庫、一個地下室、一個廚房、一個客廳，以及八個房間。雖然房間數多，但每一間房間都非常狹小，而他現在逢人就會炫耀自己是一個擁有五間廁所的人，更自嘲這個配置看起來很像是自己患有「廁所恐慌症」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「買到賺到，拉屎自由」、「所長好」、「原本已經覺得我家四間廁所天下無敵，想不到還有你這廁所將軍」、「我家改裝之前是有五個客廳，也算是個廳長了」、「恭喜，廁所富翁」、「停水的時候完全不用怕，有五間廁所可以支援，羨慕了、羨慕了」。也有網友說，「我家有七間廁所。防疫期間，我都說：我家就是防疫旅館的規格」、「你還好啦，我家有九間」。

關鍵字：透天廁所Dcard

讀者迴響

