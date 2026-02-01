房客大放送！房東驚見「花園少一半」：限妳48小時恢復原狀

▲房客擅自把花園的一部分讓給鄰居使用，房東要求48小時恢復原狀。（示意圖／VCG）
記者詹雅婷／綜合報導
國外一名房客在未經允許的情況下，擅自把租屋處的花園一半區域「送給鄰居」，還移動花園圍欄的位置，這一切直到房東進行例行檢查時才發現狀況不對，並與房客對質。英國房產專家魯克（Jack Rooke）分享兩人的對話紀錄到網路上引發討論，大多數網友選擇力挺房東。
房東檢查房子 驚見花園縮水了
澳媒News.com.au報導，這名房東在租屋處例行檢查期間發現花園莫名變小，困惑詢問房客艾蜜莉（Emily）試著瞭解狀況，「艾蜜莉，有點小問題。我今天早上過來檢查房子，發現花園現在只有原本的一半大，請問發生什麼事了嗎？」
沒想到艾蜜莉雲淡風輕回應，因為鄰居聊天時提到希望花園能大一點，她心想自己很少使用後院，覺得土地交給鄰居更有用，還大方搬動圍欄。
房東要求48小時恢復原狀
面對房東質疑，艾蜜莉絲毫不覺得有錯，甚至直言「我不懂這有什麼大不了的」。房東表示，艾蜜莉的決定以及她搬動圍欄的行為改變房產的法律邊界，土地根本不是房客的財產，「所以我想弄清楚，為何妳覺得妳有權限這樣做」、「妳把不屬於妳的東西送人？」，並要求她在48小時內將圍欄復原。
對此，艾蜜莉稱房東的要求太過「極端」，房東反批「我來到自己的房子卻發現一半花園不見了，這才叫極端！」
網友一面倒力挺房東
房產專家魯克對於這一切發生的事情感到不可置信，也稱房東解決狀況的處理方式很好。許多網友認為房東是對的，並稱「艾蜜莉，妳為什麼要逼我站在房東那一邊」，但也有人覺得是鄰居在利用房客。
在澳洲，除非租賃合約另有約定，否則房客通常不得在未取得房東事先書面許可的情況下，擅自移動、改動或拆除租屋處的圍欄。
